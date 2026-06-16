Esta câmara de segurança inteligente da Blink está a metade do preço na Amazon (35 euros!)

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Ter a casa vigiada e segura já não obriga a mensalidades caras nem a instalações complexas com fios. A Câmara Mini 2K+ Blink é a prova disso: um dispositivo compacto de última geração que se liga diretamente à tomada e envia alertas em tempo real para o telemóvel. Aproveitando as ofertas antecipadas do Prime Day, este modelo caiu para menos de metade do preço, sendo um exclusivo para clientes Prime.

Quem já a tem em casa elogia a simplicidade do sistema. Com uma nota de 4,4 em 5 estrelas e mais de mil avaliações na Amazon, os compradores confirmam que a câmara é incrivelmente fácil de instalar e de emparelhar com outros dispositivos da marca. Os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço e a nitidez da imagem, tanto de dia como de noite.

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Imagem de alta definição e controlo por voz

O grande destaque deste modelo é a resolução de vídeo em 2K, aliada a um zoom de 4x que permite captar todos os detalhes com elevada nitidez. Além disso, dispõe de visão noturna a cores, para que não perca nenhum pormenor, mesmo durante a noite. Como produto Amazon, beneficia de integração total com a Alexa, permitindo visualizar as imagens no seu Echo Show através de um simples comando de voz.

Segurança inteligente sem pagar subscrições

Ao contrário de outros sistemas do mercado, esta câmara oferece uma configuração sem subscrições obrigatórias para monitorizar a sua casa. O aparelho deteta movimentos e envia notificações imediatas para a aplicação, servindo também para vigiar animais de estimação ou crianças pequenas graças ao seu design discreto em branco.

Poupança de 56% por tempo limitado

Com uma redução brutal de 56%, a câmara passou do preço recomendado de 81,32€ para apenas 35,57€. Por ser uma oferta "flash" inserida no ecossistema do Prime Day antecipado, as unidades em stock vão voar e o preço pode subir a qualquer momento.

Aproveite a oferta antecipada

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