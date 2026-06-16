Descobertas
Câmara Mini 2K+ Blink
Câmara Mini 2K+ Blink

Esta câmara de segurança inteligente da Blink está a metade do preço na Amazon (35 euros!)
IOL
Hoje às 14:53

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais 3 sugestões
Prime Day antecipado: este aspirador vertical que também lava está a metade do preço na Amazon
 A barra de som mais vendida da Amazon nunca esteve tão barata a oferta pode acabar a qualquer momento
Este vaporizador de roupa com duas faces para diferentes tecidos está com 40% de desconto na Amazon

O preço mais baixo dos últimos 30 dias chegou mais cedo à Amazon com um desconto de 56% que vai blindar a segurança da sua casa por muito pouco

Ter a casa vigiada e segura já não obriga a mensalidades caras nem a instalações complexas com fios. A Câmara Mini 2K+ Blink é a prova disso: um dispositivo compacto de última geração que se liga diretamente à tomada e envia alertas em tempo real para o telemóvel. Aproveitando as ofertas antecipadas do Prime Day, este modelo caiu para menos de metade do preço, sendo um exclusivo para clientes Prime.

Quem já a tem em casa elogia a simplicidade do sistema. Com uma nota de 4,4 em 5 estrelas e mais de mil avaliações na Amazon, os compradores confirmam que a câmara é incrivelmente fácil de instalar e de emparelhar com outros dispositivos da marca. Os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço e a nitidez da imagem, tanto de dia como de noite.

Compre aqui a Blink Mini 2K+ a preço por apenas 35,57€

Imagem de alta definição e controlo por voz

O grande destaque deste modelo é a resolução de vídeo em 2K, aliada a um zoom de 4x que permite captar todos os detalhes com elevada nitidez. Além disso, dispõe de visão noturna a cores, para que não perca nenhum pormenor, mesmo durante a noite. Como produto Amazon, beneficia de integração total com a Alexa, permitindo visualizar as imagens no seu Echo Show através de um simples comando de voz.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segurança inteligente sem pagar subscrições

Ao contrário de outros sistemas do mercado, esta câmara oferece uma configuração sem subscrições obrigatórias para monitorizar a sua casa. O aparelho deteta movimentos e envia notificações imediatas para a aplicação, servindo também para vigiar animais de estimação ou crianças pequenas graças ao seu design discreto em branco.

Poupança de 56% por tempo limitado

Com uma redução brutal de 56%, a câmara passou do preço recomendado de 81,32€ para apenas 35,57€. Por ser uma oferta "flash" inserida no ecossistema do Prime Day antecipado, as unidades em stock vão voar e o preço pode subir a qualquer momento.

Aproveite a oferta antecipada

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Prime Day antecipado: este aspirador vertical que também lava está a metade do preço na Amazon
 A barra de som mais vendida da Amazon nunca esteve tão barata a oferta pode acabar a qualquer momento
Este vaporizador de roupa com duas faces para diferentes tecidos está com 40% de desconto na Amazon