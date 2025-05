É assim que agora usamos o bloco sanitário na cozinha. E adoramos

Em muitas cozinhas, existe um caixote de lixo mesmo por baixo da canalização do lava-louças, tudo junto dentro de um armário. Este cenário num dia de calor junta várias circunstâncias que levam a maus odores e até ao aparecimento de pragas, como formigas e mosquitos.

Falamos de um ambiente fechado, que tende a ficar quente e húmido, onde existem resíduos orgânicos. No nosso caso, existe ainda a máquina de lavar loiça mesmo ao lado e que ainda emite mais calor para dentro do armário, já que as tubagens são partilhadas.

Agora, encontrámos uma solução simples para combater este problema. Depois de pendurarmos um bloco sanitário no interior do armário, sempre que o abrimos para despejar lixo, o odor que é emanado é de frescura e limpeza, anulando eventuais odores a lixo.

Além disso, o cheiro intenso do bloco parece ter afastado os pequenos insetos que por ali pudessem ser atraídos. Nós usámos o bloco sanitário Ultra Pro do Pingo Doce, mas pode ser testado com qualquer marca.