Meia-estação: blusões e gabardinas que nos conquistaram logo (preços incríveis!)

Quando o tempo parece não querer despedir-se do inverno, mas já está a abrir a porta ao verão, os looks começam a ser mais frescos. Porém, não dispensam um blusão ou gabardina, já que a qualquer momento arrefece ou até cai uma chuva miúda.

E é por isso que ficámos encantados com os novos modelos da Kiabi, uma das nossas low-cost preferidas. Por menos de 40 euros, temos opções mesmo giras e que seguem as tendências.

Gostámos de todas as peças, mas o nosso coração ficou preso às gabardinas oversize. São lindas de morrer e existem em diversas cores!

Um dos estilos mais destacados nesta temporada é o ‘boho’, que se caracteriza por um ar livre e descontraído, inspirado no movimento hippie dos anos 70. Os blusões castanhos e de camurça são peças essenciais neste ano.

A camurça é um material perfeito para as temperaturas amenas de primavera, e nesta tonalidade específica ajuda a criar um look quente e natural, ideal para combinar com outras peças em tons terrosos. Estes casacos curtos podem ser usados tanto com vestidos boho como com calças largas.

Por outro lado, os tons de azul serão uma das cores mais presentes, tanto em blusões como noutros acessórios nesta temporada. O azul foi uma cor-chave nas passarelas para as tendências primavera-verão 2025, tanto em tonalidades claras quanto mais profundas.

Os tons mais suaves, como o azul pastel, trazem um ar fresco e juvenil a qualquer conjunto, enquanto os tons mais escuros, como o azul-marinho, demonstram maior maturidade.