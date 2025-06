Sabe quantas calorias tem uma bola de Berlim com creme?

Com o verão à porta, não há nada mais tradicional nas praias portuguesas do que ouvir os vendedores a gritarem “Bola, olha a bolinha!”. Mas atenção: antes de dar a primeira trinca naquele creme irresistível, saiba que está a saborear um verdadeiro “peso pesado” do ponto de vista calórico.

No concurso "Soma e Segue", da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha, não faltam perguntas surpreendentes — e esta deixou muitos a pensar: quantas calorias tem, afinal, uma bola de Berlim com creme?

Uma bola de Berlim com creme tem, em média, 600 calorias — o equivalente a uma refeição completa.

Para se ter uma ideia mais clara do que isso significa, podemos comparar essa delícia de praia a três alimentos surpreendentes com o mesmo valor calórico. Uma bola de Berlim equivale, por exemplo, a quatro fatias de pizza margherita, a um hambúrguer com batatas fritas médias ou até a duas taças generosas de arroz de pato.

Isto não quer dizer que não se possa desfrutar deste clássico do verão português. Afinal, o segredo está no equilíbrio. O importante é saborear com consciência.