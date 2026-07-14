São a perdição do verão, mas podem arruinar a dieta. Saiba quantas calorias tem uma bola de berlim

É, provavelmente, o doce mais ambicionado do verão. Quem é que consegue resistir a uma bola de berlim cheia de creme, que sabe ainda melhor na praia, com os pés enfiados na areia e a olhar para o mar?

Este bolo tornou-se numa verdadeira tradição de verão para os portugueses, mas cuidado! É que este pequeno doce é uma verdadeira bomba calórica.

Por isso, se está de dieta, é melhor ter cuidado com o número de bolas de berlim que come neste verão!

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), uma bola de berlim tem cerca de 400 a 450 quilocalorias, o que equivale a uma refeição equilibrada completa.

Mas atenção: isto não significa que tem de abdicar da sua bolinha de berlim na praia! Mas, talvez, deva moderar a quantidade de vezes que a pede durante a semana que estiver de férias. Isto é, se não quiser arruinar a sua dieta.