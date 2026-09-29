Ele está nomeado para a Bola de Ouro, mas ela também rouba atenções: conheça a musa que vive um romance 'secreto' com Nuno Mendes

Nuno Mendes atravessa uma das fases mais marcantes da carreira. O internacional português está entre os nomeados para a Bola de Ouro 2026, depois de uma temporada de grande destaque ao serviço do Paris Saint-Germain e da Seleção Nacional. Mas, fora dos relvados, há outra figura que tem despertado cada vez mais atenções: Thalyta Silva.

Modelo e influenciadora brasileira, a jovem mantém uma relação discreta com o lateral-esquerdo português e vive atualmente em Paris, onde acompanha de perto a carreira do jogador.

Apesar de já ser seguida por dezenas de milhares de pessoas nas redes sociais, Thalyta continua a manter uma exposição relativamente controlada quando se trata da relação com Nuno Mendes.

Quem é Thalyta Silva?

Thalyta Silva é uma modelo e influenciadora brasileira, natural de Pernambuco. Tem 24 anos e desenvolve conteúdos sobretudo ligados a áreas como moda, beleza, estilo de vida e viagens.

A jovem vive atualmente em Paris com Nuno Mendes, devido à ligação do futebolista ao Paris Saint-Germain. Segundo a CNN Brasil, os dois conheceram-se quando viviam em Portugal e estão juntos há cerca de dois anos e meio.

Nas redes sociais, Thalyta partilha sobretudo fotografias relacionadas com moda, viagens, momentos de lazer e alguns registos da sua vida pessoal.

É também aí que a sua popularidade tem vindo a crescer. Em junho de 2026, a imprensa brasileira referia que a influenciadora já reunia dezenas de milhares de seguidores no Instagram e destacava o interesse crescente em torno da sua imagem durante o Mundial.

Uma relação mantida longe dos holofotes

Se há algo que caracteriza o namoro de Nuno Mendes e Thalyta Silva é a discrição.

Apesar de acompanharem juntos alguns momentos importantes, o casal não transformou a relação numa presença constante nas redes sociais.

As fotografias dos dois existem, mas são relativamente pontuais. O próprio percurso da relação só ganhou maior atenção pública à medida que Nuno Mendes se afirmou como uma das figuras do futebol português e europeu.

A CNN Brasil refere que o casal começou a namorar quando ambos viviam em Portugal e que atualmente partilha casa em Paris. A publicação acrescenta que, nos períodos de descanso, os dois aproveitam para viajar e passar tempo juntos, incluindo na companhia dos seus dois cães.

Thalyta acompanha Nuno Mendes nos grandes momentos

Apesar da discrição, Thalyta tem feito questão de assinalar alguns dos momentos mais importantes da carreira do namorado.

Em 2025, por exemplo, depois de Nuno Mendes conquistar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain e, posteriormente, a Liga das Nações com Portugal, a modelo partilhou mensagens de apoio ao futebolista.

Depois da conquista da Liga das Nações, publicou uma fotografia de Nuno Mendes com o troféu individual e escreveu simplesmente: “Teu ano.”

Também esteve presente nos festejos do triunfo do PSG na Liga dos Campeões, partilhando imagens ao lado do jogador.

A relação tornou-se ainda mais pública em maio de 2026, quando Nuno Mendes e Thalyta marcaram presença juntos na cerimónia dos prémios da UNFP, em Paris. O casal posou para as fotografias e mostrou-se lado a lado durante a gala.

A fotografia que chamou a atenção dos fãs

Thalyta também tem conseguido gerar bastante atenção através das suas próprias publicações.

Em maio de 2026, uma sessão fotográfica partilhada pela modelo nas redes sociais recebeu uma onda de elogios. Entre os milhares de interações esteve também um “gosto” de Nuno Mendes, que não passou despercebido.

A jovem tem sido descrita pela imprensa especializada em celebridades como uma das novas figuras de destaque entre as companheiras de futebolistas portugueses.

A exposição, contudo, não parece ter alterado a estratégia do casal, que continua a publicar relativamente poucos momentos juntos.

Apaixonada por moda, viagens e tatuagens

Fora da relação com Nuno Mendes, Thalyta utiliza as redes sociais para mostrar outras áreas da sua vida.

A modelo demonstra particular interesse por moda, viagens, praia e tatuagens, além de partilhar frequentemente imagens relacionadas com momentos de lazer e com os seus animais de estimação.

É precisamente através deste conteúdo que tem construído a sua própria presença digital, independentemente da fama do namorado.

A atenção mediática em torno da relação acabou, naturalmente, por contribuir para o crescimento dessa exposição.

Nuno Mendes está na corrida à Bola de Ouro

Enquanto Thalyta conquista cada vez mais atenção nas redes sociais, Nuno Mendes prepara-se para outro dos momentos mais importantes da sua carreira.

O português está entre os 30 nomeados para a Bola de Ouro 2026, prémio atribuído pela France Football em parceria com a UEFA. A lista oficial inclui ainda outros nomes de peso do futebol mundial, entre eles Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Vitinha e Bruno Fernandes.

A nomeação surge depois de uma temporada em que Nuno Mendes esteve em destaque no PSG. Segundo a análise estatística da Opta, o lateral foi um dos dois jogadores do clube francês a iniciar todos os 17 jogos fora de casa na campanha da Liga dos Campeões que terminou com a conquista do título.

A cerimónia da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro, no London Palladium Theatre, em Londres.

A história de Thalyta Silva e Nuno Mendes continua, assim, a ser vivida sobretudo longe dos grandes holofotes.

De um lado, está um dos principais nomes da nova geração do futebol português, agora nomeado para o mais prestigiado prémio individual do futebol mundial. Do outro, uma modelo e influenciadora brasileira que conquistou o jogador e que, apesar de manter a vida amorosa longe de uma exposição excessiva, começa também a ganhar protagonismo próprio.

Thalyta já não é apenas conhecida como “a namorada de Nuno Mendes”. A sua presença nas redes sociais, os trabalhos ligados à moda e o crescente interesse mediático fizeram com que começasse a construir uma identidade pública própria.

E, numa altura em que todos os olhos estão postos em Nuno Mendes por causa da Bola de Ouro, também há quem esteja cada vez mais interessado em conhecer a mulher que o acompanha longe dos relvados.