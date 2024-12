Mostramos como fazer bolachas de aveia, cacau e chocolate de leite (sem açúcar)

Queques de abóbora e chocolate com cobertura de queijo creme

Não levam açúcar refinado, podem fazer sem glúten, são muito fáceis e rápidas de fazer! São tão apetitosas que vão desaparecer num instante!

Ingredientes:

Bolachas:

2 ovos

150 g de aveia

60 g de xarope de agave

50 g de farinha de trigo (ou farinha sem glúten)

50 g de manteiga de cacau derretida

2 colheres de sopa de cacau cru em pó

2 colheres de sopa de leite

Cobertura:

75 g de chocolate de leite (ou chocolate negro)

Modo de preparação:

Bolachas:

Pré-aquecer o forno a 175º C. Forrar um tabuleiro com papel vegetal. Triturar todos os ingredientes num processador de alimentos até que fique uma massa homogénea. Distribuir no tabuleiro porções equivalentes a 1 colher de sopa. Levar ao forno durante 10 minutos.

Cobertura:

Derreter o chocolate de leite no microondas e aplicar nas bolachas. Deixar solidificar. Se preferirem podem usar chocolate negro.