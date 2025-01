São reutilizáveis e vão à máquina de lavar ou secar: eis as bolas que absorvem os pelos de animais e deixam a roupa impecável

Este artigo pode conter links afiliados*

Este pó promete acabar com o mau hálito do seu cão ou gato

Na internet circulam vários truques para remover pelos de animais da roupa, desde usar vinagre na lavagem até escovar as peças antes de as colocar na máquina. Mas existe uma forma mais simples que está a conquistar os donos de animais: bolas especialmente concebidas para captar pelos durante a lavagem.

A solução que estava a faltar

Quem tem animais em casa sabe que os pelos são um desafio diário. Das calças pretas ao casaco favorito, nenhuma peça escapa à acumulação de pelos. E a situação torna-se ainda mais complicada quando se tem mais do que um animal em casa. "Estava cansado de retirar as minhas roupas limpas da máquina mas com pelos", partilha um utilizador que experimentou estas bolas de lavagem. "Agora com estas bolas os pelos aderem a elas e a roupa sai limpa praticamente a 99%", acrescenta. O problema é comum a muitos donos de animais que gastam tempo e dinheiro em rolos adesivos e outros produtos de limpeza, sem resultados satisfatórios. Por isso, esta bolas estão a revelar-se uma descoberta valiosa para quem procura manter as roupas impecáveis.

Consulte o preço das bolas para remover pelos aqui

Como funcionam?

São bolas feitas de nylon e plástico de alta qualidade, com uma superfície de microfibra elástica que não danifica a roupa nem a máquina. "São fáceis de usar, basta colocá-las na máquina e fazem o seu trabalho. A verdade é que se nota a diferença", explica uma utilizadora com dois gatos. Para roupa mais delicada, como roupa interior e camisolas, recomenda-se usar 4 a 6 bolas. Já para peças mais pesadas, como casacos e cobertores, o ideal é usar entre 7 a 9 bolas.

Um investimento que compensa

A grande vantagem é que estas bolas são reutilizáveis, podendo ser usadas repetidamente. "Funcionaram muito bem para mim, tenho um gato em casa e a roupa saía sempre cheia de pelos, passava horas a limpá-la. Agora sai quase sem pelos, é uma maravilha e poupa-me imenso tempo", partilha uma cliente satisfeita. O pacote inclui 12 unidades, permitindo fazer várias lavagens sem preocupações. "Eu tenho cães e coloco duas em cada lavagem. Saem cheias de pelos, o que é ótimo porque assim evita que a máquina fique obstruída", refere outro utilizador.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.