Bolas ecológicas para secar a roupa mais depressa ficaram virais. Será que funcionam?

Uma influencer do TikTok, especialista em dicas domésticas e design de interiores, recomenda o uso de bolas de lã na máquina de secar para que a roupa seque mais depressa. Deirdre Doherty, assim como os fabricantes destas bolas, garantem que este gesto faz poupar até 25% de energia e, por isso, é uma opção ecológica.

A influencer diz ser fã destas bolas de lã, já que evitam que a roupa se acumule, ficando mais macia e com menos vincos, atraem a eletricidade estática e são reutilizáveis. Alguns seguidores de Deirdre recomendam também que se deitem algumas gotas de óleos essenciais nas bolas antes de serem colocadas na máquina de secar.

No entanto, testes divulgados pela DECO em março do ano passado, não são tão entusiasmantes. “As bolas para máquinas de secar roupa são um produto simples e de baixo custo. Os fabricantes anunciam diversos benefícios: até 25% de poupança de energia, roupa mais suave e menos engelhada, redução dos pelos de animais de companhia e da eletricidade estática, entre outros. Há até quem aconselhe que se coloque no interior da máquina uma simples bola de ténis”, começa por referir a revista da defesa do consumidor.

Depois de testarem 14 bolas – algumas de plástico e outras de lã -, os especialistas da DECO concluíram: “Ao introduzirmos as bolas no tambor e colocarmos a máquina a funcionar com carga completa, observamos que as bolas depressa ficam presas na roupa e deixam de se movimentar livremente.”

“É comum aconselhar-se o uso destas bolas para secar têxteis como edredões, artigos com penas ou almofadas. Mas acabou por ser uma nova desilusão. Concluímos que, embora as bolas de secar não sejam excessivamente caras, não vale a pena o investimento, pois não se consegue nenhum dos benefícios anunciados,” pode ler-se ainda no artigo da DECO.