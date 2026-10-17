Já ouviu falar na boleima de Castelo de Vide? Trazemos-lhe a receita da iguaria que vai deixar todos com água na boca

Hoje partilho convosco esta delícia, com camadas de massa, maçã, açúcar amarelo e canela. O melhor? Podem fazer a boleima com maçã ou optar pela versão mais simples, apenas com açúcar e canela. Fica irresistível!
Ingredientes
3 chávenas de farinha
1 chávena de leite
1 chávena de azeite
1 pitada de sal
3 maçãs grandes
Açúcar amarelo e canela q.b.
Preparação
1. Comece por ferver o azeite e deixe-o arrefecer completamente. Descasque as maçãs e corte-as em fatias finas.
2. Numa taça, junte a farinha, o azeite, o leite e uma pitada de sal. Amasse bem até obter uma massa homogénea e deixe repousar durante 1 hora.
3. Divida a massa em duas partes e estenda-as com um rolo sobre papel vegetal. Coloque uma das partes num tabuleiro quadrado, distribua as fatias de maçã por cima e polvilhe generosamente com açúcar amarelo e canela.
4. Cubra com a restante massa e finalize com mais açúcar e canela.
5. Leve ao forno, pré-aquecido a 180 °C, até ficar bem douradinha. Deixe arrefecer ligeiramente e corte em quadrados.
Acompanhe todas as receitas aqui:
Instagram: https://www.instagram.com/fabiopaixaobelo/
Facebook: https://www.facebook.com/fabiopaixaobelo