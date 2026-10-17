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Boleima de Castelo de Vide
Boleima de Castelo de Vide | Fotos: Fábio Belo

Já ouviu falar na boleima de Castelo de Vide? Trazemos-lhe a receita da iguaria que vai deixar todos com água na boca

Fábio Belo
Há 2h e 41min

Aprenda a fazer boleima de maçã com camadas de massa, maçãs em fatias finas, açúcar amarelo e canela

Hoje partilho convosco esta delícia, com camadas de massa, maçã, açúcar amarelo e canela. O melhor? Podem fazer a boleima com maçã ou optar pela versão mais simples, apenas com açúcar e canela. Fica irresistível!

Ingredientes

  • 3 chávenas de farinha

  • 1 chávena de leite

  • 1 chávena de azeite

  • 1 pitada de sal

  • 3 maçãs grandes

  • Açúcar amarelo e canela q.b.

Preparação

1. Comece por ferver o azeite e deixe-o arrefecer completamente. Descasque as maçãs e corte-as em fatias finas.

2. Numa taça, junte a farinha, o azeite, o leite e uma pitada de sal. Amasse bem até obter uma massa homogénea e deixe repousar durante 1 hora.

3. Divida a massa em duas partes e estenda-as com um rolo sobre papel vegetal. Coloque uma das partes num tabuleiro quadrado, distribua as fatias de maçã por cima e polvilhe generosamente com açúcar amarelo e canela.

4. Cubra com a restante massa e finalize com mais açúcar e canela.

5. Leve ao forno, pré-aquecido a 180 °C, até ficar bem douradinha. Deixe arrefecer ligeiramente e corte em quadrados.

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