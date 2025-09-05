Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita

Para quem é fã de coco, esta receita é a ideal para um doce após o almoço ou jantar. Estes bolinhos de coco são fáceis de fazer, levam ingredientes que normalmente já tem em casa e ainda ficam prontos em poucos minutos.
A receita foi partilhada pelo canal de Youtube Las Recetas & Trucos de Anna, que conta com 1,2 milhões de subscritores. Siga os passos:
Ingredientes
- 100 g de coco ralado
- 80 g de açúcar
- 2 ovos + 1 gema
- 1 colher de sopa de mel
- 80 g de manteiga
- 1 colher de chá de fermento em pó
Modo de preparação
-
Numa taça, coloque o coco ralado e junte o açúcar.
-
Adicione os ovos, a gema, o mel, a manteiga e o fermento. Envolva bem todos os ingredientes.
-
Leve a mistura ao frigorífico durante 20 minutos.
-
Unte as mãos com um pouco de óleo e molde pequenas bolinhas.
-
Pré-aqueça o forno a 180 ºC e leve os bolinhos a cozer durante 12 minutos.
Cobertura especial
- Derreta 100 g de chocolate com um pouco de leite.
- Passe os bolinhos já prontos pelo chocolate.
- Leve novamente ao frigorífico para solidificar.