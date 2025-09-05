Facebook Instagram
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita

Uma receita rápida de bolinhos de coco que vai querer repetir
IOL
Hoje às 15:31
Para quem é fã de coco, esta receita é a ideal para um doce após o almoço ou jantar. Estes bolinhos de coco são fáceis de fazer, levam ingredientes que normalmente já tem em casa e ainda ficam prontos em poucos minutos. 

A receita foi partilhada pelo canal de Youtube Las Recetas & Trucos de Anna, que conta com 1,2 milhões de subscritores. Siga os passos:

Ingredientes

  • 100 g de coco ralado
  • 80 g de açúcar
  • 2 ovos + 1 gema
  • 1 colher de sopa de mel
  • 80 g de manteiga
  • 1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparação

  1. Numa taça, coloque o coco ralado e junte o açúcar.

  2. Adicione os ovos, a gema, o mel, a manteiga e o fermento. Envolva bem todos os ingredientes.

  3. Leve a mistura ao frigorífico durante 20 minutos.

  4. Unte as mãos com um pouco de óleo e molde pequenas bolinhas.

  5. Pré-aqueça o forno a 180 ºC e leve os bolinhos a cozer durante 12 minutos.

Cobertura especial

  • Derreta 100 g de chocolate com um pouco de leite.
  • Passe os bolinhos já prontos pelo chocolate.
  • Leve novamente ao frigorífico para solidificar.

 

