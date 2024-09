Este bolo cremoso de requeijão e amêndoa é fácil de fazer... e é uma delícia

Se gostam de requeijão de ovelha e de amêndoa, vão adorar este bolo delicioso! Adiciona-se açúcar e gemas, e faz-se magia! Não tem glúten e fica um bolo de babar! Vocês e o bolo, uma vez que este fica cremoso por dentro. Podem acompanhar esta maravilha com doce de abóbora, um casamento perfeito! A melhor parte para quem não gosta de perder tempo na cozinha: é mesmo rápido e fácil de fazer!

Bolo Cremoso de Requeijão e Amêndoa (sem glúten)

Ingredientes:

300 g de açúcar

125 g de amêndoa moída

12 gemas

1 requeijão de Ovelha (usei de Azeitão)

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparação:

Untar uma forma média (20 cm) com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C. Bater as gemas com o açúcar e o requeijão. Misturar os restantes ingredientes. Verter na forma e levar ao forno durante 20 minutos. Desligar e deixar mais 5 minutos no forno. Com este tempo de cozedura fica bastante cremoso (cuidado a desenformar). Se preferirem podem deixar mais uns minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Servi com doce de abóbora (facultativo).

