Bolo de Abacaxi, Banana, Limão e Noz Pecan: uma combinação incomum, mas de comer e chorar por mais

Gostam de abacaxi? Então têm de experimentar este bolo aromático! A massa fica húmida graças aos frutos picados. Na cobertura apresenta a frescura do limão e a crocância da noz pecan. Fica uma combinação incomum, mas deliciosa!

Bolo de Abacaxi, Banana, Limão e Noz Pecan

Ingredientes

Bolo:

4 ovos

250 g de farinha de trigo com fermento

250 g de açúcar

100 g de banana picada

100 g de abacaxi picado

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Creme:

200 g de queijo creme

100 g de açúcar em pó

4 colheres de sopa de sumo de abacaxi

Decoração:

Noz Pecan q.b.

Raspa de limão q.b.

Modo de preparação

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C. Bater os ovos com o açúcar. Juntar os frutos picados. Envolver os restantes ingredientes e verter na forma. Levar ao forno durante 35 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Espalhar no bolo.

Decorar com raspa de limão e noz pecan.