Bolo de abóbora na chávena: pronto em 90 segundos no micro-ondas!

Uma sugestão para os gulosos que adoram o sabor da abóbora e bolos com consistência húmida, este é feito em poucos minutos e está pronto a devorar! O creme na cobertura é facultativo, mas aviso desde já que é uma combinação perfeita!

Bolo de Abóbora e Queijo Creme (na Chávena)

Bolo:

1 gema

3 colheres de sopa de puré de abóbora

3 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga amolecida

1 pitada de canela em pó

Creme:

2 colheres de sopa de queijo creme

2 colheres de sopa de açúcar em pó

Gotas de essência de baunilha q.b.

Bolo: misturar a manteiga com o açúcar e a gema. Juntar o puré de abóbora (cozida e triturada) e a canela, bater à mão. Misturar a farinha de trigo. Verter numa chávena e levar ao micro-ondas, na potência máxima, durante 1 minuto e 30 segundos.

Creme: misturar todos os ingredientes e aplicar no bolo. Altura para devorar!