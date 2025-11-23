Bolo de abóbora na chávena: pronto em 90 segundos no micro-ondas!

Uma sugestão para os gulosos que adoram o sabor da abóbora e bolos com consistência húmida, este é feito em poucos minutos e está pronto a devorar! O creme na cobertura é facultativo, mas aviso desde já que é uma combinação perfeita!
Bolo de Abóbora e Queijo Creme (na Chávena)
Bolo:
1 gema
3 colheres de sopa de puré de abóbora
3 colheres de sopa de açúcar
2 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de manteiga amolecida
1 pitada de canela em pó
Creme:
2 colheres de sopa de queijo creme
2 colheres de sopa de açúcar em pó
Gotas de essência de baunilha q.b.
Bolo: misturar a manteiga com o açúcar e a gema. Juntar o puré de abóbora (cozida e triturada) e a canela, bater à mão. Misturar a farinha de trigo. Verter numa chávena e levar ao micro-ondas, na potência máxima, durante 1 minuto e 30 segundos.
Creme: misturar todos os ingredientes e aplicar no bolo. Altura para devorar!