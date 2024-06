E este bolo de bolacha com morangos que não leva açúcar?

Este bolo de bolacha de morangos é uma versão original e mais saudável do tradicional bolo de bolacha. Com menos bolacha e sem açúcar, é ideal para quem procura uma sobremesa deliciosa e equilibrada. É muito simples e rápido de preparar, perfeito para qualquer ocasião. A receita é da conta de Instagram @panelinha_de_sabores, que conta com mais de 364 mil seguidores no Instagram.

Ingredientes

300 g de queijo para barrar

300 g de iogurte natural magro

1 embalagem de leite condensado sem açúcar (sugestão: marca Prozis)

5 folhas de gelatina (9 g)

250 g de morangos (mais alguns para decorar)

200 g de bolacha Maria sem açúcar

Pepitas de chocolate branco sem açúcar para decorar(sugestão: marca Prozis)

2 colheres de sopa de iogurte grego pleno para a cobertura

Dicas:

Pode usar apenas 200 g de queijo creme e substituir o iogurte magro por iogurte pleno (não light).

Prove o creme antes de adicionar os morangos e ajuste a doçura a seu gosto com stevia, xilitol, eritritol, açúcar, xarope de agave ou mel.

Para a cobertura, pode polvilhar com bolacha picada em vez de usar o iogurte grego pleno.

Modo de Preparação

Lave, seque e corte os morangos em pequenos pedaços. Reserve. Hidrate as folhas de gelatina em água fria por 3 minutos. Aqueça 50 ml de água sem deixar ferver, escorra as folhas de gelatina e adicione-as à água quente, mexendo para dissolver. Reserve. Bata o queijo creme com a gelatina dissolvida. Misture, sem bater, o iogurte, o leite condensado e os morangos. Forre um recipiente redondo com 18 ou 20 cm de diâmetro com película aderente. Faça 3 camadas do preparado de morangos intercaladas com 3 camadas de bolacha Maria. Reserve um pouco do preparado de morangos para revestir a última camada de bolacha (que ao desformar será o fundo). Leve ao frigorífico e aguarde 6 horas. Desenforme virando o recipiente sobre um prato e retire a película aderente. Cubra com o restante iogurte grego pleno, decore com morangos e pepitas de chocolate branco.

Este bolo de bolacha de morangos é uma sobremesa fresca e leve, ideal para os dias quentes. A combinação de morangos com o creme de queijo e iogurte, juntamente com as camadas crocantes de bolacha Maria, resulta numa textura e sabor irresistíveis. Bom apetite!

A @panelinha_de_sabores fez uma versão mais curta desta receita para o Instagram e outra mais completa para o YouTube. Veja o vídeo da receita completa: