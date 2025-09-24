Facebook Instagram
Receitas

Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida

Não precisa de empilhar bolacha a bolacha nem passar horas na cozinha para ter um bolo de bolacha tradicional delicioso e cremoso. Espreite esta receita deliciosa e rápida de se fazer
IOL
Há 2h e 24min
Bolo de bolacha
Bolo de bolacha
Empadão de espinafres e alheira: uma refeição que dá para a família inteira (e que rende)

Não é preciso passar horas a empilhar bolacha a bolacha para conseguir um bolo delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma receita de bolo de bolacha tradicional que é super prática de se fazer. 

Ingredientes:

  • 2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)
  • 1 lata de leite condensado cozido
  • 2 pacotes de bolacha Maria
  • Café q.b. (para molhar as bolachas)

Preparação:

  1. Bater as natas até ficarem bem firmes e cremosas.
  2. Juntar o leite condensado cozido e bater novamente até obter um creme homogéneo.
  3. Passar rapidamente as bolachas pelo café quente.
  4. Numa travessa, alternar camadas de bolacha e creme.
  5. Levar ao frigorífico por pelo menos 4 horas antes de servir (ideal de um dia para o outro).

Siga os passos e veja a receita em vídeo aqui.

RELACIONADOS
Empadão de espinafres e alheira: uma refeição que dá para a família inteira (e que rende)
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Anda toda a gente a experimentar esta receita viral da air fryer. Mas, além de um erro, pode ser perigosa
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Esta receita de palmiers na air fryer é irresistível e só precisa de dois ingredientes. Espreite como se faz
Mais Vistos
00:04:04
Secret Story
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»
tvi
00:01:30
Secret Story
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro Jorge?: «Não és minha...»
tvi
00:02:43
Secret Story
Enigma misterioso deixa a casa em alvoroço: «Não estou mesmo a perceber nada»
tvi
00:01:22
Secret Story
Dylan recebe privilégio de luxo: e pode ficar mais próximo de um segredo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Receitas
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Continente
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Embarcação
Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo
Mais Lidas
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
Madalena Aragão
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
maisfutebol
Guerra
Avião que transportava a ministra da Defesa de Espanha sofre perturbação do GPS em espaço aéreo da Rússia
cnn
Dois às 10
Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público
tvi
Transferências
Lucerna oficializa contratação de Bajrami ao Benfica em definitivo
maisfutebol