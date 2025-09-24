Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida

Não é preciso passar horas a empilhar bolacha a bolacha para conseguir um bolo delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma receita de bolo de bolacha tradicional que é super prática de se fazer.
Ingredientes:
- 2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)
- 1 lata de leite condensado cozido
- 2 pacotes de bolacha Maria
- Café q.b. (para molhar as bolachas)
Preparação:
- Bater as natas até ficarem bem firmes e cremosas.
- Juntar o leite condensado cozido e bater novamente até obter um creme homogéneo.
- Passar rapidamente as bolachas pelo café quente.
- Numa travessa, alternar camadas de bolacha e creme.
- Levar ao frigorífico por pelo menos 4 horas antes de servir (ideal de um dia para o outro).
Siga os passos e veja a receita em vídeo aqui.