Ficou conhecido por fazer "o melhor bolo de bolacha", mas a vida obrigou-o a fazer uma pausa. Agora, famoso português abraça novo projeto especial

Há projetos que nunca ficam verdadeiramente para trás. Fernando Semedo é um exemplo disso mesmo. O chef anunciou o regresso da The Cookie Cake, a marca que conquistou muitos portugueses com o seu famoso bolo de bolacha e que está agora preparada para iniciar um novo capítulo.

A novidade foi partilhada nas redes sociais, numa publicação em que o cozinheiro não esconde o entusiasmo com esta nova etapa. Depois de um período de ausência, Fernando Semedo garante que regressa com «mais garra, mais vontade, mais determinação» e, acima de tudo, com um foco renovado em fazer crescer o negócio que começou a construir com paixão.

«O objetivo é claro: levar o nosso bolo de bolacha à casa de cada vez mais portugueses», escreveu o chef, deixando também claro que pretende reconquistar antigos clientes e chegar a novos consumidores.

O projeto quer igualmente alargar os seus horizontes através de parcerias com outros negócios, abrindo portas a clientes particulares e a empresas interessadas em trabalhar com a marca.

Uma receita criada em 2016 que conquistou os portugueses

A história da The Cookie Cake começou em 2016, quando Fernando Semedo decidiu criar uma versão própria do tradicional bolo de bolacha. Na altura, trabalhava no restaurante Villa Saboia e foi desafiado a desenvolver uma sobremesa que pudesse integrar a carta do espaço.

O que começou como uma experiência na cozinha acabou por ganhar uma dimensão muito maior. A receita foi sendo aperfeiçoada e conquistou admiradores, levando o chef a transformar a criação num negócio próprio.

A notoriedade do bolo de bolacha cresceu também através das redes sociais e da participação de Fernando Semedo no Big Brother Famosos, em 2022, que contribuiu para dar maior visibilidade ao projeto.

Em setembro desse ano, o cozinheiro concretizou outro objetivo: abriu a primeira boutique The Cookie Cake, em São Bento, Lisboa, dedicada à sua conhecida sobremesa.

A receita distingue-se pelas camadas de bolacha e creme, com café, cacau e um crumble de bolacha Maria que acrescenta uma textura especial. Um segredo que o chef sempre procurou preservar.

«Nunca deixei de acreditar neste projeto»

No anúncio do regresso, Fernando Semedo fez questão de agradecer a todos os que continuaram a acompanhar a marca durante o período de ausência.

O chef recordou os clientes que esperaram pacientemente pelo regresso e aqueles que nunca deixaram de perguntar quando poderiam voltar a provar o famoso bolo de bolacha. «Acreditem que eu estava tão ansioso por este regresso como vocês», confessou.

Sem esconder a determinação, o cozinheiro garante que está preparado para trabalhar, crescer e escrever um novo capítulo desta história.

Para já, a mensagem é de entusiasmo e ambição. A The Cookie Cake quer chegar a mais casas portuguesas e conquistar novos parceiros, mantendo a identidade de um projeto que nasceu de uma receita criada pelo chef e que se transformou numa das suas marcas mais reconhecidas. «Conto com todos vocês para levarmos The Cookie Cake ainda mais longe», concluiu Fernando Semedo.