Alerta, noivos! Não basta pôr no congelador: estes são os cuidados a ter para guardar o bolo de casamento até às Bodas de Papel

Há tradições de casamento que continuam a fazer sentido muito depois de terminada a festa. Uma delas é guardar uma parte do bolo dos noivos para comer no primeiro aniversário de casamento, revivendo as memórias de um dos dias mais importantes da vida a dois.

A prática voltou a ser destacada nas redes sociais pela Camila Portes Produção de Eventos, empresa dedicada à organização de eventos que conta com quase 13 mil seguidores. Numa publicação no Instagram, a produtora explicou como congelar o bolo para tentar preservar o sabor e a textura até à celebração das chamadas Bodas de Papel.

«Guardar o bolo do casamento para comer no aniversário de um ano é uma tradição cheia de significado: representa celebrar o primeiro ano dessa nova história e relembrar o momento em que tudo começou», pode ler-se na publicação.

Mas não basta colocar o bolo no congelador e esperar 12 meses. A forma como é embalado, a temperatura de conservação e os ingredientes utilizados podem fazer a diferença no resultado final.

Como congelar corretamente o bolo de casamento

A primeira recomendação partilhada pela Camila Portes Produção de Eventos é proteger bem o bolo, evitando o contacto com o ar e a formação de cristais de gelo que podem prejudicar a sua qualidade.

Eis os passos sugeridos na publicação:

1. Envolva o bolo em várias camadas de película aderente

Comece por envolver o bolo com várias camadas de película aderente, garantindo que nenhuma parte fica exposta. O objetivo é reduzir o contacto com o ar e ajudar a preservar a humidade.

2. Acrescente duas a três camadas de papel de alumínio

Depois de colocar a película aderente, envolva o bolo com duas a três camadas de papel de alumínio. Esta proteção adicional ajuda a reduzir a exposição ao ar frio e o risco de queimaduras de congelação, que podem afetar o sabor e a textura.

3. Reforce a proteção com uma embalagem própria para congelamento

Se possível, coloque o bolo já embalado numa caixa ou embalagem adequada para congelar, bem fechada. Quanto melhor estiver protegido, menor será a probabilidade de absorver odores de outros alimentos ou de perder qualidade durante o armazenamento.

4. Coloque-o no fundo do congelador

A publicação recomenda guardar o bolo no fundo do congelador, numa zona onde a temperatura sofra menos variações quando a porta é aberta.

Mais importante do que a posição exata é garantir que o congelador mantém uma temperatura baixa e estável, idealmente de -18 ºC ou inferior, e evitar descongelamentos acidentais.

Como descongelar o bolo um ano depois

Quando chegar o primeiro aniversário de casamento, também será importante planear a descongelação com antecedência. Uma mudança brusca de temperatura pode favorecer a condensação e deixar o bolo demasiado húmido.

Segundo o passo a passo divulgado pela produtora de eventos, o processo deve ser feito gradualmente.

1. Passe o bolo do congelador para o frigorífico

Retire o bolo do congelador e coloque-o no frigorífico durante cerca de 24 horas, para que descongele lentamente. Mantenha as embalagens durante esta fase.

2. Não retire logo a película nem o papel de alumínio

A publicação aconselha a conservar as camadas de proteção durante a descongelação no frigorífico. Desta forma, reduz-se o contacto direto com a humidade do ambiente e a condensação sobre o bolo.

3. Deixe-o atingir a temperatura adequada antes de servir

Depois de descongelado no frigorífico, retire as embalagens e deixe o bolo repousar durante cerca de 30 a 60 minutos à temperatura ambiente, caso o tipo de bolo e o recheio o permitam. Se preferir comê-lo fresco, pode dispensar esta última etapa.

4. Verifique o estado do bolo antes de o consumir

Antes de servir, observe o aspeto e o cheiro. Se notar bolor, alterações invulgares ou um odor estranho, não consuma o bolo. Importa, contudo, lembrar que o cheiro e a aparência, por si só, não garantem a segurança alimentar.

Nem todos os bolos resistem da mesma forma durante um ano

Apesar de a tradição ser romântica, há um pormenor importante: nem todos os bolos são adequados para uma congelação tão prolongada.

O resultado depende da receita, do recheio, da cobertura e das condições de conservação. Bolos com cremes delicados, fruta fresca ou recheios perecíveis podem perder qualidade ou exigir cuidados adicionais. A congelação ajuda a conservar os alimentos, mas não elimina necessariamente os microrganismos que possam estar presentes.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) explica que a congelação contínua mantém os alimentos seguros durante períodos prolongados, mas a qualidade pode diminuir com o tempo. No caso dos bolos, a textura, a humidade e o sabor podem sofrer alterações, mesmo quando a embalagem é adequada.

Por isso, antes de congelar o bolo do casamento, vale a pena confirmar com o pasteleiro quais são os ingredientes utilizados e se o produto pode ser conservado durante um ano. Se tiver um recheio particularmente sensível, poderá ser preferível adaptar a tradição e guardar uma versão mais simples do bolo.

Uma tradição para reviver o dia do casamento

Mais do que uma sobremesa, guardar o bolo representa uma forma simbólica de assinalar o primeiro ano de vida a dois. Ao voltar a provar uma parte do doce servido no casamento, os noivos têm a oportunidade de recordar a festa, as pessoas que estiveram presentes e o início de uma nova etapa.

Como sublinha a Camila Portes Produção de Eventos, a ideia é preservar «um pedacinho do grande dia» para o reviver um ano depois.

Com uma embalagem cuidadosa, uma congelação estável e uma descongelação planeada, é possível tentar manter essa recordação nas melhores condições. Ainda assim, a segurança e a qualidade do bolo devem estar sempre acima da tradição: se houver dúvidas sobre o recheio ou a conservação, o mais prudente é não o consumir.