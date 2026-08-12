Não tem glúten, nem lactose, mas leva chocolate: este é o bolo de cenoura de Helena Costa que desaparece "demasiado depressa"
Helena Costa partilhou a receita do seu bolo de cenoura sem glúten e sem lactose, com uma irresistível cobertura de chocolate
Há receitas que pedem muitos ingredientes e outras que ficam rapidamente na memória pela simplicidade. O bolo de cenoura da atriz Helena Costa parece pertencer à segunda categoria: é fácil de preparar, não leva glúten nem lactose e ainda termina com uma cobertura de chocolate.
A atriz partilhou a receita nas redes sociais, descrevendo-a como “fácil, delicioso” e daqueles bolos que desaparecem “demasiado depressa” lá em casa.
Além da cenoura, a receita leva farinha sem glúten, açúcar amarelo, canela, baunilha e frutos secos. O resultado é um bolo simples, com uma cobertura de chocolate que lhe dá o toque final.
O que precisa para fazer o bolo de cenoura de Helena Costa?
Para preparar esta receita vai precisar de:
- 2 chávenas de farinha sem glúten
- ½ chávena de açúcar amarelo
- 2 colheres de sobremesa de fermento em pó sem glúten
- 1 colher de sobremesa de canela
- 1 colher de sobremesa de extrato de baunilha
- 240 ml (1 chávena) de azeite
- ½ colher de sobremesa de sal
- 5 gemas ou 3 ovos inteiros
- 4 a 5 cenouras trituradas
- 12 castanhas-do-Brasil ou nozes trituradas
- Leite vegetal q.b.
Como preparar?
Comece por misturar todos os ingredientes até conseguir uma massa homogénea. O leite vegetal deve ser acrescentado aos poucos, até atingir a consistência desejada.
De seguida, coloque a massa numa forma untada com azeite e polvilhada com farinha sem glúten.
Leve ao forno, previamente aquecido, a 180 ºC durante cerca de 30 minutos.
Antes de retirar o bolo, faça o tradicional teste do palito: se sair seco, está pronto.
E a cobertura de chocolate?
É provavelmente a parte mais simples da receita. Depois de o bolo arrefecer, derreta chocolate com um pouco de óleo de coco, na quantidade que preferir, e espalhe a cobertura por cima.
E está feito: um bolo de cenoura simples, com chocolate por cima e sem necessidade de complicar.
Uma receita para guardar e repetir! Bom apetite