Estes quadrados de cenoura e canela com queijo creme são de babar. E não levam açúcar refinado

Estão a babar com as fotos? E querem saber o melhor? Estes quadrados não levam açúcar refinado, nem glúten. Espero que gostem desta sugestão de comer e chorar por mais! Este bolo fica bastante húmido e cremoso! Acusem-se os gulosos que gostam de bolo de cenoura com queijo creme.

Quadrados de Cenoura e Canela com Queijo Creme

Ingredientes:

Bolo:

4 ovos

430 g de cenoura crua picada

200 g de açúcar de coco

170 g de farinha sem glúten

150 g de manteiga (podem usar manteiga de coco)

2 colheres de sopa de canela em pó

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Cobertura:

200 g de queijo creme

100 g de manteiga amolecida (podem usar manteiga de coco)

100 ml de natas

100 g de xilitol

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Modo de preparação:

Bolo: pré-aquecer o forno a 175º C.Untar um tabuleiro com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Adicionar a cenoura, a canela e a baunilha. Misturar a farinha e o fermento. Verter no tabuleiro e levar ao forno durante 15 minutos. Desenformar. Cortar aos quadrados. Podem fazer este bolo numa forma redonda, mas leva mais tempo a cozer, têm de vigiar.

Cobertura: bater todos os ingredientes até ficar um creme homogéneo. Sobrepor dois quadrados de bolo, aplicar recheio e cobertura. Polvilhar com cacau em pó ou com canela em pó.

