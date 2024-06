Bolo de cenoura com um twist: esta receita vai deixá-lo com água na boca

Um bolo de cenoura acompanhado com uma cobertura confecionada com queijo creme é um dos melhores casamentos de sempre! Esta sugestão levou um "twist": amoras, que tornaram a massa do bolo mais colorida e com uma ligeira acidez. A combinação perfeita para servir com um creme aveludado com sabor a baunilha, queijo creme e manteiga. Já está a salivar? Fiz a receita numa forma de bolo inglês, se fizer numa forma redonda demora menos tempo a cozer.

Bolo de Cenoura e Amora com Creme de Baunilha

Ingredientes

Bolo:

3 ovos

300 g de cenouras picadas

230 g de açúcar amarelo

190 g de farinha de trigo com fermento

100 g de amoras

50 ml de azeite

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

Creme:

200 g de queijo creme

150 g de açúcar em pó

100 g de manteiga sem sal amolecida

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Preparação:

Bolo: untar uma forma de bolo inglês com azeite e polvilhar com farinha de trigo. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater os ovos com o açúcar. Misturar a cenoura e o azeite e bater. Envolver os restantes ingredientes. Verter na forma e levar ao forno durante 45 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo e aplicar no bolo. Decorar com amoras frescas (facultativo).