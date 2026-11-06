Esta receita é o "guilty pleasure" dos verdadeiros amantes de chocolate: a base é um bolo, mas a textura é de mousse cremosa

Uma base de bolo leve e fofa, coberta por uma mousse de chocolate intensa, cremosa e delicada. Uma sobremesa de chocolate perfeita para surpreender a família ou os amigos!
Ingredientes
Para o bolo:
4 ovos
200 g de chocolate culinária (70% cacau)
1 c. de café de essência de baunilha
1 c. de chá de fermento em pó
Para a mousse:
400 ml de natas para bater
200 g de chocolate culinária (70% cacau)
Raspas de chocolate para decorar
Preparação
1. Começa por preparar o bolo. Separa as gemas das claras e bate as claras em castelo.
2. Numa taça, junta o chocolate derretido, as gemas, a essência de baunilha e o fermento em pó. Envolve bem.
3. Adiciona a mistura de chocolate às claras em castelo e envolve delicadamente, para manter a massa leve e fofa.
4. Verte o preparado para uma forma circular pequena, forrada com papel vegetal. Leva ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 25 minutos. Deixa arrefecer.
5. Para a mousse, bate as natas até ficarem bem firmes. Adiciona o chocolate derretido, e envolve até obteres um creme homogéneo e cremoso.
6. Coloca o bolo já frio numa forma circular maior, de fundo amovível. Cobre com a mousse de chocolate e termina com raspas de chocolate.
7. Leva ao frigorífico durante, pelo menos, 8 horas.
8. Desenforma cuidadosamente e está pronto a servir!
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