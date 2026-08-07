Receitas
Aprenda a fazer estas receitas de Fábio Belo
Aprenda a fazer estas receitas de Fábio Belo

Esta receita é para os amantes de chocolate branco: e vai deixar todos lá em casa a salivar

Fábio Belo
Hoje às 09:04

Experimente este delicioso bomo de groselha com cobertura de chocolate branco

Fofo, húmido e com o sabor irresistível da groselha, termina com uma cobertura cremosa de chocolate branco que faz toda a diferença. Uma combinação simples, mas capaz de conquistar qualquer mesa.

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 50 g de manteiga amolecida
  • 150 ml de xarope de groselha
  • 125 g de açúcar amarelo
  • 200 g de farinha
  • 1 c. de chá de fermento em pó
  • 100 g de chocolate branco derretido


Preparação

1. Separa as gemas das claras e bate as claras em castelo.
2. Numa taça, mistura as gemas, a manteiga, o xarope de groselha, o açúcar, a farinha e o fermento até obteres uma massa homogénea.
3. Envolve delicadamente as claras em castelo.
4. Verte a massa numa forma de bolo inglês e leva ao forno pré-aquecido a 180°C durante cerca de 40 minutos.
5. Depois de desenformado e arrefecido, cobre o bolo com o chocolate branco derretido.

Bom apetite!

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