Esta receita é para os amantes de chocolate branco: e vai deixar todos lá em casa a salivar

Fofo, húmido e com o sabor irresistível da groselha, termina com uma cobertura cremosa de chocolate branco que faz toda a diferença. Uma combinação simples, mas capaz de conquistar qualquer mesa.



Ingredientes

4 ovos

50 g de manteiga amolecida

150 ml de xarope de groselha

125 g de açúcar amarelo

200 g de farinha

1 c. de chá de fermento em pó

100 g de chocolate branco derretido



Preparação

1. Separa as gemas das claras e bate as claras em castelo.

2. Numa taça, mistura as gemas, a manteiga, o xarope de groselha, o açúcar, a farinha e o fermento até obteres uma massa homogénea.

3. Envolve delicadamente as claras em castelo.

4. Verte a massa numa forma de bolo inglês e leva ao forno pré-aquecido a 180°C durante cerca de 40 minutos.

5. Depois de desenformado e arrefecido, cobre o bolo com o chocolate branco derretido.

Bom apetite!