Esta receita é para os amantes de chocolate branco: e vai deixar todos lá em casa a salivar

Fofo, húmido e com o sabor irresistível da groselha, termina com uma cobertura cremosa de chocolate branco que faz toda a diferença. Uma combinação simples, mas capaz de conquistar qualquer mesa.
Ingredientes
- 4 ovos
- 50 g de manteiga amolecida
- 150 ml de xarope de groselha
- 125 g de açúcar amarelo
- 200 g de farinha
- 1 c. de chá de fermento em pó
- 100 g de chocolate branco derretido
Preparação
1. Separa as gemas das claras e bate as claras em castelo.
2. Numa taça, mistura as gemas, a manteiga, o xarope de groselha, o açúcar, a farinha e o fermento até obteres uma massa homogénea.
3. Envolve delicadamente as claras em castelo.
4. Verte a massa numa forma de bolo inglês e leva ao forno pré-aquecido a 180°C durante cerca de 40 minutos.
5. Depois de desenformado e arrefecido, cobre o bolo com o chocolate branco derretido.
Bom apetite!