Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer um bolo para aproveitar iogurtes
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Experimente esta receita de bolo de iogurte grego e frutos vermelhos e delicie-se
Esta é a receita que conforta o estômago e o coração, além de adoçar a boca e "matar" aquele desejo por doces que teima em aparecer ao final do dia. Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores uma receita de bolo de iogurte grego e frutos vermelhos que vai querer recriar em casa, e que é perfeita para toda a família.
Para fazer esta iguaria, vai precisar destes ingredientes:
- 2 chávenas de farinha (250g)
- 2 colheres de chá de fermento
- 1 chávena de açúcar (200g)
- manteiga derretida (60g)
- 2 ovos
- 2 iogurtes gregos
- 2 colheres de chá de aroma de baunilha
- frutos vermelhos (400g)
- 1 colher de sopa extra de farinha, para envolver os frutos antes de os juntar à massa do bolo
Para preparar esta receita, siga os passos:
- Numa taça, junte a farinha e o fermento
- Numa outra taça, junte o açúcar, a manteiga derretida e os ovos e misture bem
- Quando a mistura estiver homogénea e cremosa, já quase sem granulado de açúcar, junte os iogurtes gregos e o extrato de baunilha. Mexa de novo
- Aos poucos, vá juntando os secos (a farinha com o fermento) à mistura
- Passe os frutos vermelhos pela farinha que deixou de parte e, depois, junte-os também ao preparado
- Coloque numa tarteira, forrada com papel vegetal
- Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 55 minutos
- Desenforme e finalize com um pouco de açúcar em pó
Bom apetite!
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