Receitas
Maria Botelho Moniz ensina a fazer Bolo de Iogurte Grego e Frutos Vermelhos
Maria Botelho Moniz ensina a fazer Bolo de Iogurte Grego e Frutos Vermelhos

Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer um bolo para aproveitar iogurtes
IOL
Há 3h e 52min
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Experimente esta receita de bolo de iogurte grego e frutos vermelhos e delicie-se

Esta é a receita que conforta o estômago e o coração, além de adoçar a boca e "matar" aquele desejo por doces que teima em aparecer ao final do dia. Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores uma receita de bolo de iogurte grego e frutos vermelhos que vai querer recriar em casa, e que é perfeita para toda a família.

Para fazer esta iguaria, vai precisar destes ingredientes:

  • 2 chávenas de farinha (250g)
  • 2 colheres de chá de fermento
  • 1 chávena de açúcar (200g)
  • manteiga derretida (60g)
  • 2 ovos
  • 2 iogurtes gregos
  • 2 colheres de chá de aroma de baunilha 
  • frutos vermelhos (400g)
  • 1 colher de sopa extra de farinha, para envolver os frutos antes de os juntar à massa do bolo
     

Para preparar esta receita, siga os passos:

  1. Numa taça, junte a farinha e o fermento
  2. Numa outra taça, junte o açúcar, a manteiga derretida e os ovos e misture bem
  3. Quando a mistura estiver homogénea e cremosa, já quase sem granulado de açúcar, junte os iogurtes gregos e o extrato de baunilha. Mexa de novo
  4. Aos poucos, vá juntando os secos (a farinha com o fermento) à mistura
  5. Passe os frutos vermelhos pela farinha que deixou de parte e, depois, junte-os também ao preparado 
  6. Coloque numa tarteira, forrada com papel vegetal
  7. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 55 minutos
  8. Desenforme e finalize com um pouco de açúcar em pó
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Bom apetite!

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