Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer um bolo para aproveitar iogurtes

Receita de bolo de Cenoura, abóbora e maçã (sem açúcar refinado). Uma delícia!

Sobremesa para dias de calor? Este bolo de iogurte de manga e baunilha é a receita ideal

Esta é a receita que conforta o estômago e o coração, além de adoçar a boca e "matar" aquele desejo por doces que teima em aparecer ao final do dia. Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores uma receita de bolo de iogurte grego e frutos vermelhos que vai querer recriar em casa, e que é perfeita para toda a família.

Para fazer esta iguaria, vai precisar destes ingredientes:

2 chávenas de farinha (250g)

2 colheres de chá de fermento

1 chávena de açúcar (200g)

manteiga derretida (60g)

2 ovos

2 iogurtes gregos

2 colheres de chá de aroma de baunilha

frutos vermelhos (400g)

1 colher de sopa extra de farinha, para envolver os frutos antes de os juntar à massa do bolo



Para preparar esta receita, siga os passos:

Numa taça, junte a farinha e o fermento Numa outra taça, junte o açúcar, a manteiga derretida e os ovos e misture bem Quando a mistura estiver homogénea e cremosa, já quase sem granulado de açúcar, junte os iogurtes gregos e o extrato de baunilha. Mexa de novo Aos poucos, vá juntando os secos (a farinha com o fermento) à mistura Passe os frutos vermelhos pela farinha que deixou de parte e, depois, junte-os também ao preparado Coloque numa tarteira, forrada com papel vegetal Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 55 minutos Desenforme e finalize com um pouco de açúcar em pó

Bom apetite!