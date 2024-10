Mafalda Agante lança livro com receitas rápidas e revelamos uma: bolo de laranja de 1 minuto no micro-ondas

Mafalda Agante, cujas receitas deliciam os nossos leitores (siga-as na secção de receitas do IOL), lança agora o seu mais recente eBook para nos ajudar a ter sobremesas prontas em tempo recorde. "Em 3 Tempos – Doces Descomplicados, Deliciosos e Prontos num Instante" é o livro mais recente da autora, mais conhecida pelo projeto "Há alguém mais gulosa do que eu?".

Este novo eBook faz parte de uma coleção exclusiva disponível apenas na sua loja online, oferecendo soluções rápidas para aqueles momentos em que o tempo escasseia, mas a vontade de algo doce é irresistível. Seja para visitas inesperadas ou um súbito desejo de sobremesa, Mafalda Agante partilha receitas de sobremesas individuais ou para dois, todas facilmente multiplicáveis para partilhar com amigos e familiares.

Neste novo livro, encontram-se sugestões que vão desde bolos preparados em minutos no micro-ondas, cheesecakes e outras sobremesas de colher, até receitas feitas na air fryer, com alternativas para o forno. Bolos, bolachas, granola, crumbles, gelados e tiramisu são apenas algumas das propostas que prometem surpreender pela rapidez e sabor.

Mafalda Agante destaca a importância da qualidade aliada à velocidade na preparação: "De pouco serviriam sobremesas sensaboronas, se só a rapidez fosse o critério", afirma, sublinhando que o objetivo é proporcionar doces deliciosos e fáceis, sem comprometer o sabor.

Além deste novo lançamento, a coleção de eBooks inclui também títulos como "Delícias Sem Glúten", "Tentações Conventuais e Tradicionais", "Os Meus Bolos Preferidos", "Para Começar Bem o Dia", e "Delícias Natalícias", disponíveis individualmente ou em pack promocional na loja online.

Mafalda Agante já conta com um percurso de sucesso na publicação de livros de receitas. Anteriormente, lançou três livros com a Oficina do Livro, sendo o último, "Doce e (Mais) Saudável", premiado como o melhor livro português no Gourmand World Cookbook Awards 2021, na categoria Desserts & Pastry, e finalista do prestigiado prémio "Best in the World", em Paris.

A autora é também consultora gastronómica, consultora de comunicação e dinamizadora de workshops e eventos de culinária. As suas centenas de receitas estão disponíveis no blogue mafaldaagante.com e nas redes sociais, onde partilha regularmente com os seus seguidores.

Deixamos agora a receita deste bolo de laranja de 1 minuto no micro-ondas para abrir o apetite para o resto do livro:

Ingredientes:

1 ovo

30 g de farinha de trigo com fermento

30 g de manteiga sem sal amolecida

30 g de açúcar amarelo

1 colher de sopa de sumo de laranja

Raspa de 1⁄4 de laranja

Creme de cacau e avelã biológico (facultativo)

Preparação:

Bater numa taça a manteiga com o açúcar, a raspa de laranja e o ovo.

Misturar o sumo de laranja.

Envolver a farinha.

Verter a massa numa caneca e levar ao micro-ondas, na potência máxima, durante 1 minuto.

Servir com creme de cacau e avelã.

Dicas: