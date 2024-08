Não há como falhar com um bolo fofo de laranja. E este é uma maravilha

Experimentem esta receita e convidem os amigos para o lanche! Ou para um piquenique, aproveitem o bom tempo! Não há como falhar com um bolo fofo de laranja!

Bolo Fofo de Laranja, Amêndoa e Azeite

Ingredientes:

Bolo:

4 ovos

225 g de açúcar

200 g de farinha de trigo

150 ml de azeite

50 ml de leite

50 g de amêndoa moída

Sumo e raspa de 1 laranja

1 colher de sobremesa de fermento pó

½ colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

Calda:

3 colheres de sopa de sumo de laranja

2 colheres de sopa de açúcar

Raspa de 1/2 laranja

Modo de preparação:

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.Pré-aquecer o forno a 175º C.Bater os ovos com o açúcar até ficar um creme fofo. Juntar o azeite, o leite, o sumo e a raspa de laranja, bater novamente. Misturar a amêndoa, o fermento, o bicarbonato e a farinha. Verter na forma e levar ao forno durante 45 minutos. Deixar arrefecer um pouco e desenformar.

Calda: levar os ingredientes num tacho ao lume e deixar ferver durante 1 minuto. Verter no centro do bolo. Polvilhar açúcar em pó nas bordas. Decorar com amêndoas (facultativo).

