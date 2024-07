Bolo de Laranja, Tâmara e Creme de Doce de Leite: este bolo perfumado é uma verdadeira delícia

Este bolo fica bastante perfumado e com uma consistência húmida. E com o creme de doce de leite é de comer e chorar por mais! Fica ainda melhor depois de estar umas horas no frigorífico, se conseguirem esperar!

Bolo de Laranja, Tâmara e Creme de Doce de leite

Ingredientes

Bolo:

4 ovos

300 g de farinha de trigo com fermento

250 g de açúcar de coco

50 g de manteiga

Sumo e raspa de 1 laranja

100 g de pasta de tâmara

100 ml de leite

1/2 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Creme:

200 g de queijo creme

50 ml de natas

5 colheres de sopa de doce de leite

2 colheres de sopa de açúcar em pó

Decoração:

Raspas de chocolate

Modo de preparação

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Pré-aquecer o forno a 175º C. Triturar num picador a pasta de tâmara com o leite.

Bater os ovos com o açúcar. Juntar a manteiga e bater novamente. Misturar o sumo, a raspa de laranja e a mistura de tâmaras com o leite. Envolver a farinha, o fermento e o bicarbonato. Verter a massa na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Cortar o bolo ao meio.

Creme: bater o queijo creme, juntar as natas, bater até ficar um creme volumoso. Juntar o doce de leite e o açúcar, bater até ficar uniforme.

Montagem: colocar a base do bolo num prato, espalhar metade do creme, sobrepor a outra metade de massa e aplicar o creme restante. Decorar com raspas de chocolate (passei um descascador de legumes numa tablete). Espero que gostem!