Receita que vai deixar todos rendidos: Bolo de Limão com Creme de Limão

Uma festa não é uma celebração sem um bolo de comer e chorar por mais! São presença obrigatória na comemoração de aniversários e noutros eventos que juntam a família e os amigos, e proporcionam momentos que guardamos para sempre. Sendo hoje o meu aniversário, tinha de partilhar um bolo delicioso que embeleza qualquer festa. E confesso que os bolos de limão com este tipo de creme, bem fresco, estão nas minhas preferências! É maravilhoso! Espero que gostem!

Bolo:

4 ovos

225 g de açúcar

225 g de farinha de trigo com fermento

150 ml de leite

130 g de manteiga amolecida

Raspa de 1 limão

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de sopa de fermento em pó

Bolo: untar duas formas de diâmetros diferentes com manteiga e forrar os fundos com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C. Misturar o sumo de limão com o leite e deixar repousar durante 10 minutos.

Bater a manteiga com o açúcar, a raspa de limão e os ovos, até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Juntar o leite e bater novamente. Misturar a farinha e o fermento. Verter nas formas e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer, desenformar e cortar os bolos ao meio.

Cobertura:

400 g de queijo creme

300 g de açúcar em pó (ou xarope de agave para uma opção mais saudável)

150 g de manteiga amolecida

Raspa de 1 limão

Bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Rechear os bolos. Decorar com morangos e limão fatiado.