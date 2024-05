Bolo de Maçã, Cenoura e Brigadeiro: uma receita para repetir uma e outra vez

Como descrever este bolo? Quase que fiquei sem palavras ao degustar uma fatia (mentira, não foi apenas uma fatia), para além de ter a certeza que vão repetir esta receita! Uma massa fofa e húmida com um sabor que casa na perfeição com o creme brigadeiro. Cenoura e chocolate (ou cacau) são uma combinação que não falha! Acrescentei maçã e leite condensado, que melhoram qualquer bolo! Aqui está uma sugestão de comer e chorar por mais! Podem utilizar uma farinha de trigo se for indiferente a utilização de uma opção com glúten.

Bolo de Maçã, Cenoura e Brigadeiro (sem glúten)

Bolo:

4 ovos

300 g de açúcar mascavado

260 g de farinha sem glúten

225 g de cenoura picada

225 g de maçã picada

75 ml de azeite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio



Creme:

1 lata de leite condensado

50 ml de natas

3 colheres de sopa de cacau cru em pó



Modo de preparação

Bolo: untar duas formas de 20 cm com azeite e forrar os fundos com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175ºC.

Bater os ovos com o açúcar. Misturar o azeite, a maçã e a cenoura. Envolver os restantes ingredientes. Dividir a massa pelas duas formas. Levar ao forno durante 20 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme: levar os ingredientes num tacho ao lume, sempre a mexer até engrossar. Rechear e cobrir o bolo.