Do bolo de chocolate ao bolo de cenoura: as receitas de bolo mais procuradas pelos portugueses

As melhores receitas com chocolate

Se há algo que os portugueses não resistem, é a um bom bolo caseiro. Seja para partilhar num lanche de domingo ou simplesmente para satisfazer um desejo doce, certas receitas nunca saem de moda. Mas afinal, quais são as preferidas? Para responder a esta pergunta, espreitámos as pesquisas do Google e reunimos as seis receitas mais populares. De clássicos fofos e secos aos mais húmidos, esta lista tem as melhores opções para dias de chuva.

O bolo de chocolate lidera, sem surpresas, conquistando fãs com a sua textura densa e sabor intenso. O bolo de cenoura, normalmente coroado com uma camada generosa de chocolate, continua a ser um sucesso garantido. O bolo de iogurte e o bolo de laranja, leves e perfumados, são escolhas perfeitas para qualquer altura do dia. Já o bolo de bolacha, simples mas viciante, e o bolo de banana, a alternativa ideal para aproveitar fruta madura, mostram que a pastelaria caseira pode ser tanto prática como deliciosa. Por último, temos o famoso bolo mármore que nunca desilude.

Percorra a galeria para ver como fazer cada um deles (alguns com um toque especial) e guarde este guia.