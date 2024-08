Bolo de banana com creme de doce de leite: uma receita tão boa que vicia

Este bolo é tão bom que vicia! E tem a vantagem de ser uma receita fácil. A massa fofa fica com um sabor delicioso graças à baunilha, à banana e ao iogurte! E casa na perfeição com o creme confecionado com natas e doce de leite! Quem adora doce de leite ponha a mão no ar! Também podem polvilhar com pepitas de cacau cru biológico. E ficam com um bolo que liberta endorfinas!

Bolo de Banana e Iogurte com Creme de Doce de Leite

Ingredientes:

Bolo:

3 ovos

225 g de farinha de trigo

185 g de açúcar de coco

1 banana madura triturada

150 g de iogurte natural cremoso

50 g de manteiga amolecida

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

Creme:

150 g de doce de leite ou leite condensado cozido

100 ml de natas

Decoração:

Pepitas de cacau cru

Modo de preparação:

Bolo: untar uma forma de bolo inglês com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater os ovos com o açúcar de coco, juntar a manteiga e bater novamente. Misturar a banana, a baunilha e o iogurte. Envolver a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme: bater os ingredientes até ficar um creme homogéneo. Verter no bolo. Polvilhar com pepitas de cacau cru biológico. Altura para devorar!