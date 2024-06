Divinal: este bolo não precisa de forno e promete encantar toda a gente à mesa

Vai ter amigos ou família a almoçar em sua casa e quer surpreendê-los com uma sobremesa de comer e chorar por mais? Nós temos a receita perfeita para isso: bolo Charlotte com morangos. A melhor parte é que nem vai precisar de ligar o forno.

Este bolo criado pelo blogue Kookmutsjes e partilhado no Instagram @kookmutsjes tem arrecadado muitos likes e comentários e não é de estranhar. Com morangos e chantilly e sem precisar de ir ao forno, é a receita perfeita para os dias mais quentes de verão, mas também não cai nada mal em dias de inverno. E não é nada difícil de fazer.

Bolo Charlotte com morangos

Ingredientes

Creme:

400g de mascarpone

16g de estabilizador de chantilly (chantifix)

8g de baunilha

40g de açúcar em pó

250ml de natas gordas

Ganache:

100ml de natas gordas

175g de chocolate branco

Recheio:

150g de morangos mais um pouco para decorar

Palitos La Reine

300ml de leite

Pistachio

Preparação

1. Misture o mascarpone, o estabilizador de chantilly, o açúcar e a baunilha e misture por um minuto. Vá adicionando gradualmente as natas (250 ml) e misture até ficar com uma consistente mais espessa;

2. Lave os morangos, seque-os e corte em pedaços;

3. Corte os palitos La Reine no tamanho desejado (altura da forma) e vá molhando-os no leite;

4. Cubra o fundo e as laterais da forma com os palitos previamente demolhados em leite;

5. Coloque as natas gordas (100 ml) numa panela e aqueça até quase ferver. Adicione o chocolate branco e deixe estar por um minuto, mexendo de seguida. Reserve 60 gramas da mistura;

6. Na forma, por cima dos palitos, coloque uma camada do creme feito na primeira etapa e espalhe para ficar homogéneo. Adicione alguns dos morangos cortados e coloque por cima as 60g da mistura de natas com chocolate branco que reservou. Coloque outra camada do creme inicial e espalhe bem. Demolhe mais palitos e coloque por cima do creme, colocando de seguida os restantes morangos. Por fim, ponha uma última camada do creme com mascarpone;

7. Volte a aquecer a ganache de chocolate branco até ficar homogénea e ponha por cima do creme de mascarpone. Cubra o bolo e coloque no frigorífico, de preferência durante a noite;

8. No dia seguinte, para decorar, ponha um bocadinho do creme de mascarpone, alguns morangos e pistachio picado.