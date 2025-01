Como evitar que apareça bolor no roupeiro e fazer com que nunca mais cheire a mofo

O bolor nos armários e nas roupas é um problema comum, especialmente em casas que sofrem mais com humidade ou nestes dias de inverno, e pode afetar tanto a nossa saúde como a roupa e móveis.

O site especializado em limpezas Cleanipedia revela alguns truques super simples para eliminar o bolor e evitar que reapareça. Para isso, é necessário que siga os seguintes passos, usando os produtos corretos. Não se esqueça de usar luvas, máscara e roupas antigas, para se proteger dos químicos.

O primeiro passo é remover o bolor visível. Em vez de recorrer à lixívia que pode danificar as superfícies, o vinagre branco é uma ótima alternativa. Para começar, prepare uma solução de vinagre e água em proporções iguais (50/50) e use um pano para aplicar a mistura nas áreas afetadas. Isso vai ajudar a remover a camada mais visíviel do bolor. No entanto, mesmo após a aplicação da solução, esporos mais profundos podem persistir. Por isso, é importante aplicar vinagre não diluído nas superfícies e deixar secar. Após isso, enxágue com água fria e seque com uma toalha limpa.

De seguida, retire todas as roupas do armário e verifique se algumas peças têm bolor. Retire as roupas com bolor e use uma escova de cerdas macias ou um aspirador com filtro HEPA para remover o bolor visível. Lave as roupas com água quente e adicione vinagre ou detergente para garantir que as bactérias restantes sejam eliminadas.

Depois de lavar as roupas, o armário é o passo seguinte. Prepare uma mistura de vinagre e água ou lixívia em partes iguais e borrife nas áreas afetadas. Deixe atuar por 15 minutos e depois esfregue com uma escova ou esponja. Enxágue bem e seque com um pano limpo e deixe o armário arejar.

Para evitar que o bolor reapareça, adote algumas práticas para prevenir: mantenha o armário afastado da parede para evitar que a condensação se forme, e nunca guarde roupas húmidas. Certifique-se sempre de que as roupas estejam completamente secas antes de guardá-las.