Máquina de lavar a roupa com odor desagradável? É provável que não esteja a fazer isto

O interior da máquina de lavar roupa está frequentemente húmido. Infelizmente, isso favorece o aparecimento de bolor e fungos, que contribuem também para maus odores.

No entanto, manter a máquina limpa e bem cuidada não só prolonga a sua durabilidade como também evita custos elevados com reparações ou substituições. E não precisa de recorrer a produtos caros para o conseguir. O site Daily Wrap explica o que deve fazer passo a passo:

Depois da lavagem, deve deixar a porta da máquina ligeiramente aberta, isto ajuda a ventilar o tambor e a reduzir a acumulação de humidade. Mas o truque extra que muitos desconhecem é abrir também a gaveta do detergente. Essa parte da máquina, onde colocamos o detergente e o amaciador, também retém humidade e pode facilmente ganhar bolor.

Tanto a porta como a gaveta não devem ficar abertas indefinidamente. Um quarto de hora é o tempo ideal para arejar a máquina sem a expor demasiado. E, sempre que possível, retire a gaveta e lave-a bem para remover restos de produto que se vão acumulando com o tempo.

Como eliminar bolor da gaveta da máquina de lavar?

Não é preciso comprar produtos específicos, basta recorrer ao vinagre, um aliado natural na limpeza da casa. Misture uma parte de vinagre com duas partes de água, embeba duas esponjas limpas nesta solução e coloque-as na gaveta. Deixe atuar entre 15 a 30 minutos, consoante a sujidade. Depois, esfregue bem com as esponjas e seque com papel absorvente. O vinagre tem propriedades desinfetantes e branqueadoras, ideais para eliminar bolor e bactérias.