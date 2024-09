Este spray que faz magia a tirar bolor das paredes cheira a café

As inimagináveis utilidades do limão

A humidade, comum em áreas como casas de banho, cozinhas ou até em espaços exteriores, é frequentemente a causa do aparecimento de manchas de bolor e fungos em paredes e superfícies. Além de afetarem a estética dos ambientes, estas manchas podem ser prejudiciais à saúde e devem ser removidas rapidamente.

Atualmente, existem várias soluções no mercado para resolver este problema, mas há um spray de limpeza para bolor que está a ter destaque na Amazon, e conta com ótimas avaliações. Este produto, com um perfume a café, é eficaz na remoção de manchas escuras causadas por fungos, bolor e algas, devolvendo às superfícies o seu aspeto original, graças ao seu potente efeito branqueador.

Onde utilizar

Concebido para atuar em manchas pretas ou castanhas, comuns em zonas húmidas como vedações de silicone, entre os azulejos e a banheira, cabines de duche ou superfícies de gesso, este produto também é adequado para outras utilizações, como remover manchas de café ou chá em bancadas de plástico. E não precisa de se preocupar, pois esta fórmula não abrasiva garante que o material das superfícies tratadas não será danificado.

Como utilizar

A aplicação é bastante simples: pulveriza-se o spray a cerca de 5 centímetros da área afetada, deixa-se atuar por 10 minutos e, de seguida, enxagua-se com água e uma esponja. O processo é eficaz, uma vez que o produto age de forma autónoma, eliminando a necessidade de esfregar vigorosamente.

O que diz quem já comprou

As avaliações de utilizadores de diferentes países comprovam a eficácia deste produto, especialmente na limpeza de chuveiros e azulejos. Muitos descrevem como o bolor e as manchas são "derretidos" quase de imediato. A facilidade do processo é um ponto frequentemente elogiado: basta aplicar, esperar e enxaguar.

Aqueles que já experimentaram este agente de limpeza também o descrevem como "mágico", dado o impacto visível em apenas 10 minutos. O efeito branqueador é um dos seus principais trunfos, restaurando a aparência clara de zonas que anteriormente estavam manchadas.

Precauções durante a utilização

Apesar da sua eficácia, é importante tomar algumas precauções durante a aplicação. O uso de luvas é recomendado e deve evitar também o contacto com tecidos, já que o spray pode causar descoloração, tal como faz com as manchas de bolor.

Veja neste vídeo como funciona o produto: