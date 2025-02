Somos fãs: é assim que deve limpar o bolor com a espuma ‘mágica’ do Pingo Doce

Se há algo que nos tira do sério em casa, é o bolor que insiste em aparecer nas paredes. Com a humidade típica do inverno, parece que estas manchas escuras se multiplicam da noite para o dia e é por isso que voltamos a falar de um dos nossos produtos preferidos, que está em todas as lojas Pingo Doce e que custa apenas 1,79 euros.

Falamos do Removedor de Fungos e Bolores da marca própria desta cadeia, a Ultra Pro. Testámos o produto no ano passado e nunca mais deixou de fazer parte da nossa rotina de limpeza, principalmente nas paredes e tectos da casa de banho e zonas húmidas de varanadas e marquises.

Assim que o aplicamos, a espuma ativa, que nós chamamos de ‘mágica’, começa a atuar de imediato. A marca sugere esperar 10 minutos, mas para nós bastaram poucos instantes até vermos a diferença. No entanto, cumprimos o tempo de espera. Sem esfregar, sem esforço, apenas passamos um pano húmido e – como que por magia – as manchas de bolor desaparecem e as superfícies parecem ter sido pintadas de branco novamente.

As tão desafiantes juntas de azulejos, onde o bolor adora instalar-se, nunca mais deixaram de ser brancas.

Como usar este ‘truque’ de limpeza, de acordo com as recomendações da marca:

Borrifar o produto diretamente sobre a parede ou a superfície afetada pelo bolor ou pelos fungos Deixar atuar durante 10 minutos. Durante esse tempo, a espuma ativa vai penetrar nas manchas, eliminando o bolor e os fungos Esfregar a superfície com um pano multiusos ligeiramente húmido Uma casa limpa e fresca, sem complicações

Veja acima as imagens do teste do IOL e abaixo um vídeo da marca: