Azeite, açúcar e canela: 3 ingredientes que fazem destes bolos um tesouro tradicional

Estes bolos de azeite com açúcar e canela são uma verdadeira tentação. Saborosos e muito estaladiços. No recheio usei uma mistura de açúcar e canela, se quiser pode adicionar maçã laminada.

Ingredientes

400gr pão em massa;

200ml leite morno;

150ml azeite;

50ml óleo;

10gr sal;

700gr farinha;

Mistura de açúcar e canela.

Preparação

1. Num recipiente desfaça o sal no leite morno. Junte o pão em massa, o azeite e o óleo. Envolva com as mãos até o pão em massa se desfazer.

2. Adicione a farinha aos poucos, e amasse a massa.

3. Estenda pedaços de massa com o rolo de cozinha, e polvilhe com a mistura de açúcar e canela. Dobre a massa em três partes até obter a forma de travesseiros. Coloque os bolos num tabuleiro, e polvilhe-os com açúcar e canela.

4. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até os bolos de azeite estarem douradinhos.