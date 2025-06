Bolt traz táxis de volta à app e promete mais carros e menos espera

Outros artigos:

Os utilizadores da Bolt em Portugal Continental voltam a poder chamar táxis através da aplicação - um serviço já disponível na Madeira e que regressa agora ao continente, trazendo mais opções de mobilidade numa única plataforma.

Além de oferecer a possibilidade de optar entre táxis e TVDE com base nas preferências e disponibilidade, a integração dos táxis permitirá também melhorar os tempos de resposta e aumentar a disponibilidade de veículos na aplicação, sobretudo nas horas de maior procura.

“Reintroduzir os táxis na nossa plataforma é uma forma de dar mais liberdade de escolha aos utilizadores, simplificando o acesso a diferentes modelos de transporte num único espaço digital”, afirma Mário de Morais, responsável de ride-hailing da Bolt em Portugal.

“Queremos contribuir para cidades mais dinâmicas, com menos carros particulares e com soluções de transporte que funcionem em conjunto para tornar a mobilidade mais eficiente e acessível para todos”, acrescenta.

A integração começa pela região do Porto, retomando a parceria com a RadiTáxis, a tempo de apoiar nas deslocações durante as festividades de São João. Outras cidades do continente serão integradas progressivamente ao longo do terceiro trimestre.

A Bolt iniciou operações em Portugal em 2018 e, atualmente, o seu serviço TVDE abrange virtualmente todo o território nacional. Na área da micromobilidade — com trotinetes e bicicletas elétricas — já marca presença em 18 cidades portuguesas.

