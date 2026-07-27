"Obrigada, irmãos": polícia espanhola mostra momento comovente de bombeiros portugueses em apoio a Espanha

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A Península Ibérica continua a ser afetada por uma vaga de calor e Espanha atravessa um mau período de incêndios. Os bombeiros portugueses têm ajudado os "nuestros hermanos" nesta luta contra as chamas e, recentemente, protagonizaram um momento que está a derreter a Internet.

Na página oficial da Guardia Civil espanhola, foi divulgado um vídeo de bombeiros portugueses a resgatar um cãozinho num incêndio que deflagrou na zona florestal de Ávila e que afetou várias populações locais.

"No meio da fumaça e das chamas do devastador incêndio florestal de Ávila, também existem histórias com um final feliz. Este cão foi resgatado por bombeiros portugueses destacados para Espanha para auxiliar no combate ao incêndio. Ele foi então entregue a uma patrulha do Grupo de Trânsito da Guarda Civil em Salamanca, que o transportou para a cidade de Salamanca. Lá, ficou sob os cuidados da Polícia Local de Salamanca para receber tratamento e realizar os procedimentos necessários", começou por revelar a Guardia Civil.

"A colaboração entre os serviços de emergência e as forças policiais demonstra, mais uma vez, que, em situações tão difíceis, toda vida importa. Agradecemos aos bombeiros portugueses e a todos os profissionais que trabalham incansavelmente para proteger e salvar vidas. Muito obrigado, irmãos!", concluíram.

Veja, aqui, o momento emotivo: