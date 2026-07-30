"Boa viagem de volta a casa, irmãos": o comovente adeus dos espanhóis aos bombeiros portugueses

Os bombeiros portugueses foram ajudar a combater os incêndios em Espanha. Agora, no momento do regresso a casa, receberam uma despedida que dificilmente esquecerão. "Boa viagem de volta para casa, irmãos portugueses. Obrigado pela ajuda. Sempre juntos." Foi com estas palavras que a Guardia Civil de Salamanca se despediu dos operacionais portugueses, numa publicação nas redes sociais que já está a emocionar milhares de pessoas.

Depois de vários dias a combater os incêndios florestais que afetaram a província de Ávila, os meios portugueses iniciaram a viagem de regresso a Portugal. Mas antes de cruzarem a fronteira, houve tempo para um gesto de reconhecimento que simboliza a cooperação entre os dois países em momentos de crise.

Uma homenagem simples, mas carregada de significado

Na província de Ávila, a Guardia Civil organizou uma cerimónia de despedida para os 132 elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), bombeiros e restantes meios portugueses que participaram nas operações de combate às chamas.

No encontro estiveram presentes responsáveis da Guardia Civil e outras autoridades espanholas, que fizeram questão de agradecer pessoalmente "a profissionalidade, o esforço e a dedicação demonstrados durante estes dias de intenso trabalho".

Na publicação divulgada no Instagram, a Guardia Civil sublinhou que o contributo português foi "fundamental" para reforçar o dispositivo montado perante uma emergência de grande dimensão, destacando ainda que esta missão representa "um exemplo da excelente cooperação e coordenação entre Espanha e Portugal quando é necessário proteger pessoas e o meio natural".

Um regresso escoltado até à fronteira

A despedida não terminou em Ávila. Para garantir um regresso em segurança, a Guardia Civil de Salamanca escoltou em comboio os 41 veículos portugueses até à fronteira, acompanhando toda a comitiva durante parte da viagem.

Também esse momento foi partilhado nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem de profundo agradecimento dirigida aos operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, aos Bombeiros Voluntários da sub-região das Beiras e Serra da Estrela e à Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

"Obrigado por terem vindo quando mais precisávamos de vocês e por demonstrarem, uma vez mais, que a cooperação entre países não conhece fronteiras quando está em causa proteger vidas e o nosso ambiente", escreveu a Guardia Civil.

A mensagem termina com uma frase em português que rapidamente conquistou os utilizadores das redes sociais: "Boa viagem de volta para casa, irmãos portugueses. Obrigado pela ajuda. Sempre juntos."

Mais do que uma despedida, foi um reconhecimento público da solidariedade entre dois países que, perante a ameaça dos incêndios, trabalharam lado a lado com um objetivo comum: proteger pessoas, património e floresta.