Estes bombons de framboesa têm conquistado as redes sociais. E nós temos a receita

É bastante provável que já tenha observado, nas redes sociais, um doce elaborado com framboesas congeladas, envoltas em chocolate branco e preto. A Franui, uma marca argentina, tem registado um forte aumento nas vendas, impulsionada pela curiosidade dos consumidores.

Não é necessário adquiri-lo pronto, basta prepará-lo em casa, o que resulta numa opção muito mais económica e é super fácil de se fazer, mantendo ainda um sabor idêntico. A criadora de conteúdos do TikTok, @isavermal, partilhou esta receita que não demora nada a ficar pronta.

Ingredientes:

200 gr de chocolate branco

200 gr de chocolate preto ou chocolate de leite (conforme a preferência)

150 gr de framboesas congeladas (alternativamente, pode adquirir framboesas frescas e colocá-las no congelador previamente)

Modo de preparação

1. Derreter os chocolates: Numa taça, derreta no micro-ondas o chocolate preto ou de leite, conforme a escolha, até que alcance uma consistência homogénea. Em paralelo, numa taça distinta, derreta o chocolate branco, garantindo que ambos fiquem com a textura ideal para cobrir os bombons.

2. Primeira etapa de cobertura: Com os chocolates prontos, passe cada framboesa individualmente no chocolate branco. É importante que a fruta fique completamente envolvida pelo chocolate. Após esta etapa, coloque as framboesas num tabuleiro e leve-as ao frigorífico durante alguns minutos, para que o chocolate se fixe.

3. Segunda etapa de cobertura: Retire as framboesas do frigorífico e, cuidadosamente, mergulhe-as no chocolate preto ou de leite. Este passo confere aos bombons uma cobertura dupla que contrasta de forma deliciosa com o interior frutado.

4. Finalização: Depois de revestidas com o segundo tipo de chocolate, coloque os bombons no congelador para que a cobertura se estabilize completamente.