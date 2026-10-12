Batem no próprio rosto e usam martelos para "danificar" os ossos: a perigosa tendência que está viral entre os jovens

Há uma tendência nas redes sociais que está a levar alguns jovens a arriscar a própria saúde em nome da aparência física. Chama-se bonesmashing e consiste em bater deliberadamente nos ossos do rosto, na expectativa de conseguir uma mandíbula mais marcada ou alterar os contornos faciais.

A prática faz parte do universo do looksmaxxing, um fenómeno online centrado na ideia de maximizar a atratividade física. O tema foi abordado pelo psicólogo clínico, sexólogo e terapeuta cognitivo-comportamental integrativo Fernando Mesquita, que partilhou uma reflexão na sua página de Instagram, seguida por quase 15 mil pessoas.

O especialista chama a atenção para uma questão que vai além da tendência em si: o que estará a levar rapazes tão novos a chegar ao ponto de provocar lesões no próprio rosto para mudar a aparência?

O que é o looksmaxxing? Nem todas as práticas são extremas

O termo looksmaxxing é utilizado para descrever um conjunto de práticas destinadas a melhorar a aparência física. Pode incluir hábitos comuns, como fazer exercício, cuidar da alimentação, mudar o cabelo ou adotar uma rotina de cuidados com a pele.

Nas comunidades online que promovem estas práticas, é habitual distinguir entre softmaxxing e hardmaxxing. O primeiro está associado a mudanças menos invasivas, como melhorar a rotina de cuidados pessoais ou a condição física. O segundo abrange abordagens mais extremas, que podem incluir procedimentos arriscados ou intervenções sem acompanhamento médico.

É neste contexto que surge o bonesmashing, uma prática que consiste em provocar traumatismos repetidos na face com a crença de que o processo poderá modificar a estrutura óssea e tornar os traços mais definidos. Muitos jovens usam até pequenos martelos para criar lesões no rosto e para "danificar" os ossos.

Bonesmashing: uma tendência sem eficácia clínica demonstrada

Apesar das alegações que circulam nas redes sociais, não existe evidência clínica que demonstre que o bonesmashing seja uma forma segura ou eficaz de remodelar o rosto.

Pelo contrário, provocar traumatismos deliberados na face pode causar lesões nos tecidos, fraturas, danos nos dentes e lesões nervosas. Dependendo da gravidade, as consequências podem exigir tratamento médico e deixar sequelas.

Um estudo recente publicado no Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, dedicado às tendências perigosas de estética facial nas redes sociais, analisou conteúdos relacionados com o looksmaxxing e práticas como o bonesmashing. De acordo com os resultados, as pesquisas pelo termo aumentaram cerca de 5.000% face ao ano anterior. A análise encontrou também uma predominância muito acentuada de conteúdos associados a homens nas publicações sobre esta prática. Estes dados medem o interesse e a circulação online do fenómeno, não o número de pessoas que efetivamente o praticam.

Psicólogo questiona o que está a levar os jovens a este extremo

Foi precisamente a dimensão humana do fenómeno que Fernando Mesquita destacou na sua publicação. Depois de explicar o que é o looksmaxxing e alertar para os riscos do bonesmashing, o psicólogo deixou uma pergunta à comunidade: «O que é que está a acontecer para termos rapazes tão novos a chegar a este ponto por causa da aparência?»

O especialista acrescentou que tem algumas ideias sobre o assunto, mas que gostaria de conhecer primeiro as opiniões de quem o acompanha.

A pergunta abre espaço para uma reflexão sobre a pressão estética, os padrões de beleza promovidos nas redes sociais e a forma como os jovens constroem a imagem que têm de si próprios. Ainda assim, não é possível atribuir a um único fator a adesão a estas práticas: compreender o fenómeno exige olhar para os contextos individuais, sociais e digitais em que surge.

Quando é que a procura pela aparência perfeita pode tornar-se perigosa

Cuidar da aparência ou querer mudar alguns aspetos físicos não é, por si só, um problema. O sinal de alerta surge quando a procura por um ideal estético passa a justificar comportamentos que colocam a saúde em risco.

No caso do bonesmashing, a promessa de alterar os traços faciais através de traumatismos não tem eficácia clínica demonstrada e pode resultar em lesões graves. Por isso, os conteúdos que promovem esta prática devem ser encarados com particular cautela, sobretudo quando são apresentados como soluções simples ou garantidas.

A questão levantada por Fernando Mesquita vai além de uma tendência viral: importa perceber como é que a pressão para corresponder a determinados padrões de beleza pode levar alguns jovens a colocar a própria saúde em segundo plano.