Ex-líder criativo da Disney discute o futuro do turismo em Portugal

Duncan Wardle será o grande destaque do BOOST 2025, que acontece a 17 de janeiro, no Estoril. O ex-líder criativo da Disney é orador no evento que reunirá líderes do setor turístico, tecnologia e inovação.

Portugal prepara-se para receber uma das maiores referências mundiais em criatividade e inovação. Duncan Wardle, ex-vice-presidente de Inovação e Criatividade da Disney, será o destaque do BOOST 2025.

Wardle é autor de The Imagination Emporium, um livro que explora estratégias práticas para desbloquear a criatividade e impulsionar a inovação, competências essenciais num mundo em transformação. Durante o evento, Wardle partilhará insights para a criação de experiências memoráveis no setor do turismo, inspirando líderes e profissionais na transformação do mercado, explica o NEST em comunicado.

O evento organizado pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, acontece no dia 17 de janeiro, no Estoril, e terá como palco o CIBT – Centro de Incubação de Base Tecnológica do Turismo e a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Sob o tema “The Experience”, o BOOST 2025 reunirá inovadores, especialistas e empresas de referência para discutir como o design de experiências pode moldar o futuro do turismo.

Além de Wardle, o programa inclui painéis sobre storytelling, inteligência artificial, marketing digital e outras áreas fundamentais para o setor. Barry Rogers, responsável pela Unidade de Turismo da Cidade de Dublin – cidade recentemente eleita Capital Europeia do Turismo Inteligente –, Álvaro Meléndez, cofundador da start-up de IA CRANT, e outros especialistas nacionais e internacionais também estarão presentes.

