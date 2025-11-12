Facebook Instagram
Camisolas de inverno saíram do armário cheias de borbotos. E agora?

Encontrámos o aparelho mais simples (e barato) para dar nova vida à roupa
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 1min

Este artigo pode conter links afiliados*

Tirar pelo da roupa
Tirar pelo da roupa

Foto: Freepik

Este é o microfone que os criadores de conteúdo andam a usar. Testei e percebi porquê

Com a chegada do frio, voltam as camisolas de lã, as mantas e os casacos mais quentes — e, inevitavelmente, os borbotos que aparecem depois de alguns usos. Há quem tente removê-los com fita-cola, lâminas ou até tesouras, mas o resultado raramente é bom. Foi por isso que nos chamou a atenção este pequeno aparelho da Philips, que se tornou um dos mais vendidos da Amazon e tem mais de 145 mil avaliações positivas.

Um aliado rápido para tecidos cansados

Este removedor de borbotos funciona de forma simples: basta ligá-lo e passá-lo sobre a peça. As lâminas giram a alta velocidade e cortam os borbotos sem danificar o tecido, deixando a superfície uniforme e com melhor aspeto. Um dos comentários mais repetidos é precisamente esse: “Elimina os borbotos de forma rápida e eficaz”, escreve uma cliente, que diz usá-lo tanto em camisolas como em roupas de cama.

Além de ser leve e fácil de segurar, tem um depósito amovível onde ficam os resíduos, que se esvazia num instante. Outro comprador conta: “Uso-o em camisolas, calças de ganga e até cobertores. Remove tudo sem esforço e o depósito limpa-se facilmente.”

Adquira aqui

removedor de pelos

Pequeno, portátil e surpreendentemente potente

O aparelho vem com pilhas incluídas, o que permite usá-lo em qualquer lado. Há quem elogie precisamente isso: “O tamanho é perfeito para a mão, é cómodo e as pilhas duram imenso tempo.”

Apesar do tamanho compacto, o desempenho surpreende. Um utilizador comenta: “Comprei este removedor e superou as minhas expectativas. É rápido e eficiente, mesmo nas peças mais gastas.”

Um cuidado que faz diferença

É daqueles objetos que não se dá muito valor até usar pela primeira vez. Em poucos minutos, uma camisola com ar velho pode voltar a parecer nova. E agora a 9 euros, o investimento é pequeno para quem gosta de ver a roupa bem cuidada e sem aquele aspeto gasto do uso.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

