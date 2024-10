Esqueça o tira-borbotos. É isto que deve fazer para recuperar a sua camisola de lã e deixá-la como nova

As temperaturas descem e damos por nós a recuperar as camisolas e casacos de lã que guardámos no início do verão. Estas peças de roupa são essenciais para combater o frio e, quando são de qualidade, podem durar anos. Mesmo quando começam a apresentar borboto.

O que acontece com as camisolas de lã é que não importa o quanto custam, ficam sempre com borboto. É algo normal do material e acontece porque as fibras vão levantando e soltando-se. No entanto, mesmo sendo algo comum, não deixa de dar um aspeto feio à roupa.

Quando começamos a ver borbotos nas peças de roupa, o primeiro instinto é ir buscar o elétrico tira-borbotos. No entanto, esta poderá não ser a melhor opção para as peças de lã, explica Alison Hope Murray, uma criadora de conteúdos com experiência no setor da moda.

Num vídeo que já conta com mais de 66 mil gostos publicado no seu TikTok, Alison explica que o tira-borbotos corta as fibras para retirar o borboto, o que faz com que se impeça a libertação natural das fibras. Além disso, ao cortar-se as fibras com regularidade, o tecido vai ficando cada vez mais fino, acabando por se desgastar mais depressa. Então, qual é a solução? Alison explica que se deve escovar o borboto.

Comece por esticar a camisola de lã ou casaco numa superfície rija, tal como faria se fosse usar um tira-borbotos elétrico. Depois, com uma espécie de pente próprio para lãs, comece a escovar na direção da fibra, fazendo pressão na peça para que ela não se mexa.

Veja no vídeo abaixo a técnica e deixe as suas lãs como novas a tempo do frio.