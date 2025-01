Botas camurça manchadas pela chuva? Estas dicas vão deixá-las como novas

Nesta altura do inverno, é comum tirarmos do armário as botas que estiveram guardadas durante algum tempo. Se tem sapatos de camurça, já deve ter notado que tendem a apresentar desgaste ou até a acumular humidade devido ao longo período de armazenamento ou até mesmo, com o uso delas, ficam manchadas devido à chuva que apanham.

No site Real Simple, encontramos uma forma prática de limpar este tipo de calçado. Especialistas em calçado partilharam com o portal dicas valiosas sobre tudo o que envolve a camurça: tratamentos preventivos que ajudam a evitar danos causados pela água e manchas de sal.

Vai precisar de:

Spray impermeabilizante

Escova para camurça

Esponja

Preparação prévia - Aplique um spray impermeabilizante para proteger as botas. Se estas ficarem molhadas antes de serem tratadas, as manchas de água poderão tornar-se permanentes.

Escovagem - Utilize uma escova própria para camurça e escove as botas semanalmente, sempre na mesma direção, para eliminar poeiras e pequenas imperfeições.

Guardar num sítio adequado - Quando não estiver a usar as botas, guarde-as em sacos de tecido, num local fresco e escuro, para evitar a acumulação de pó e o desgaste da camurça.

Como retirar as manchas das botas

Corrigir manchas causadas pela água - Com as botas secas, esfregue delicadamente uma escova para camurça em movimentos circulares sobre a área afetada. Este procedimento ajudará a reduzir a descoloração.

Remover manchas de sal - Esfregue na zona afetada em movimentos circulares, alternando entre uma esponja ligeiramente húmida e a escova para camurça. Enquanto secam, preencha as botas com folhas de jornal para manter o formato. (Se não obtiver os resultados desejados, procure a ajuda de um profissional (sapateiro)

Preservar as solas - Quando as solas estiverem gastas, substitua-as. Pode ainda solicitar ao sapateiro que aplique solas de borracha mais resistentes sobre as originais, se forem de couro fino.