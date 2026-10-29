“Quentes e muito confortáveis”: estas botas de cano alto estão a menos de 50 euros e somam elogios

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Encontrar botas altas, elegantes e confortáveis a menos de 50 euros é raro e estas têm tudo para ser o par do inverno. Feitas em malha elástica canelada que se ajusta à perna como uma meia, ficam bem com bermudas, com calças de ganga, com vestidos mais largos e até para ir para o escritório com roupa mais formal. Quem já as comprou parece concordar. Uma cliente, que as comprou para a filha conta que são “tão bonitas e de tão boa qualidade” que agora também as usa. Outra garante que “ficam ótimas e o tamanho é exato”. No total, têm 4,1 estrelas em mais de 700 avaliações na Amazon.

Um dos pontos mais elogiados é o tamanho. Um comprador conta que são “muito confortáveis” e que basta pedir o número que se usa habitualmente em calçado; outro, da Alemanha, garante que “assentam na perfeição” e que não apertam nada. Ainda assim, quem quiser usá-las com meias grossas pode pedir meio número acima, como fez uma compradora britânica. A malha elástica adapta-se à perna e, segundo várias clientes, mantém-se no sítio: uma cliente italiana diz que não descem nem apertam demasiado.

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Há também elogios ao acabamento. Uma cliente destaca o “preto intenso” e a qualidade do material, e outra a sola robusta, que lhe dá “segurança e estabilidade” ao caminhar. A malha canelada alonga a silhueta, notam duas compradoras, da Bélgica e de França, e resulta tanto com um vestido como com leggings. Chegam acima do joelho, mas podem ser dobradas, como referiu uma utilizadora, que considera o preço “excelente” quando comparado com o de outras botas do mesmo estilo.

E o melhor é que o preço também ajuda. Neste momento, as botas estão em promoção por tempo limitado na Amazon: custam 46,19 euros, menos 14% do que o preço recomendado de 53,86 euros e abaixo do valor mais baixo dos últimos 30 dias. Com um desconto assim, e com tamanhos do 36 ao 41, em preto e bege, é boa altura para garantir o par do inverno antes que a oferta termine. Afinal, são “quentes e muito confortáveis”, como diz um dos clientes, e é isso que se pede a umas botas para os meses de frio.

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