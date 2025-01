Descobrimos as botas da moda a partir de 8 euros e estão quase esgotadas

A moda de inverno traz sempre novas tendências que nos encantam pelo estilo e, claro, pelo conforto. Este ano, as botas que imitam as famosas UGGs estão em alta, e não é difícil de entender o porquê: são a combinação perfeita de conforto e um estilo mais casual.

Essas botas, com o seu interior felpudo e exterior em materiais aconchegantes, têm sido a escolha de muitas pessoas que preferem um visual confortável. E o melhor? O preço. Encontramos modelos a partir de 8 euros, o que é um alívio para todas as carteiras. Dependendo da loja e do modelo escolhido, os preços podem ultrapassar os 100 euros.

Fizemos uma pesquisa e fomos às lojas mais comuns para encontrar as melhores opções. Se procura preços mais acessíveis, a Primark, a Lefties, Stradivarius, Pull and Bear e o El Corte Inglés têm uma seleção incrível de botas deste estilo. A verdade é que como é a tendência deste inverno, há mesmo muita procura destas botas e, por isso, são poucas as opções que tem.

Percorra a galeria que preparamos para si e escolha o par que mais gosta a um preço super acessível.