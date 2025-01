Da Zara à Primark: descobrimos botas e botins incríveis a partir dos 20 euros

A chuva e o frio já se fazem sentir e não há mais como escapar à realidade: é impossível não pensar em botas para esta estação do ano.

Mesmo para quem não é fã das estações mais frias, é difícil odiar um bom par de botas. Melhor ainda quando estão a preços amigos da carteira. Nestas alturas, a variedade é enorme, com uma vasta gama de modelos, cores e materiais. A tendência continua a destacar as botas de estilo cowboy e as de cano alto com salto. Além disso, regressam as botas com plataforma grossa e as de salto fino.

Percorremos algumas lojas como Primark, Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Lefties, Seaside e El Corte Inglés, onde encontramos botas e botins com preços acessíveis e que estão super na moda. Veja as nossas escolhas na galeria acima, onde pode encontrar vários modelos super giros e confortáveis a menos de 60 euros.