Procura botas para o outono? Estas somam milhares de elogios e não chegam aos 40 euros

Estas botas antiderrapantes têm 4,4 estrelas e são perfeitas para os dias de chuva
IOL
Há 3h e 32min

Botas de outono dream pairs
Com o outono a instalar-se, há quem procure calçado prático que resista à chuva sem abdicar do estilo, e estas botas de cano curto da Dream Pairs parecem reunir tudo isso por menos de 40 euros.

O essencial para enfrentar o outono

Feitas em couro sintético com sola de borracha antiderrapante, estas botas combinam o visual clássico com funcionalidade. A plataforma de 4 cm garante estabilidade, enquanto os atacadores na parte da frente e o fecho lateral facilitam o calce. Com materiais resistentes à água e sola durável, são pensadas para aguentar passeios urbanos e dias de chuva. Disponíveis em preto e bege, adaptam-se facilmente a diferentes looks de outono e inverno. Na Amazon, acumulam 4,4 estrelas e milhares de avaliações positivas, com destaque para o conforto e qualidade pelo preço.

botas inverno alterno

O que dizem quem já comprou

"Adoro-as, são muito confortáveis e têm um preço excelente. Tenho umas Mustang e estas nada ficam a dever, têm muita qualidade", partilha uma compradora na Amazon. Outra reforça: "Não é a primeira vez que compro calçado da Dream Pairs e continuo muito satisfeita. O calçado tem excelente qualidade, óptima construção e é bonito. Os meus pés estão sempre confortáveis e a relação qualidade-preço é ótima."

Há também quem destaque a versatilidade: "As botas são confortáveis. Escolhi o número sugerido pela Amazon, um pouco acima do que costumo usar." Com avaliações que elogiam o conforto, durabilidade e estilo, estas botas tornaram-se numa escolha popular para quem quer enfrentar o outono sem gastar muito.

